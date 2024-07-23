Кажется вдвое моложе: 48-летняя женщина раскрыла секреты своего юного вида

48-летняя женщина призналась, что ее часто принимают за значительно младшую и просят предоставить документы при приобретении товаров с возрастным ограничением.

Как она выглядит и в чем секрет молодой внешности женщины, рассказываем дальше.

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Как женщина в 48 лет выглядит на 20 лет

48-летнюю Кэролайн Батлер просят показывать удостоверение личности, когда она покупает товары с возрастными ограничениями, а люди в соцсетях думают, что ей всего 20 лет.

Когда я говорю о своем возрасте, люди или не верят мне, или спрашивают, в чем мои секреты. Я часто получаю комментарии в своем аккаунте тикток о том, насколько я выгляжу моложе своих лет. Под одним видео о кисточках для макияжа люди, кажется, думают, что мне около 20 лет,

– делится женщина.

Менеджер социальных сетей из Британии объясняет свой молодой внешний вид несколькими факторами, в частности ежедневным использованием солнцезащитного крема, вегетарианством, отказом от алкоголя и одиночеством.

Как выглядит женщина: смотрите фото

Я думаю, что это сочетание хороших генов с тем, что я не пью, наношу SPF каждый день, и я вегетарианка. Отсутствие детей, видимо, тоже помогает, но у меня есть 15-летний джек-рассел по имени Энни, который, конечно, держит меня в тонусе. Еще одна вещь, которая может способствовать моему нынешнему молодому виду – у меня нет ни мужа, ни парня! Это, несомненно, помогает минимизировать любой стресс или морщины,

– считает Кэролайн.

Из-за своей довольно юной внешности почти 50-летняя женщина часто попадает в забавные ситуации. Кэролайн говорит, что ее возраст был шоком для друзей ее бывшего парня.

У меня несколько лет был парень, который был на год младше меня. Когда он впервые познакомил меня с несколькими друзьями, один из них спросил его, устраивает ли его разница в возрасте, прежде чем узнал мой настоящий возраст,

– вспоминает британка.

И это не единственный случай. Многие подписчики женщины выражают свое недоверие относительно ее возраста, а кассиры в магазинах регулярно просят паспорт.

Хотя я не употребляю алкоголь, я иногда покупаю вино в супермаркетах для друзей или для приготовления. Примерно 8 из 10 раз у меня просят показать удостоверение личности, поэтому, я думаю, это означает, что люди думают, что я выгляжу моложе 25 лет,

– говорит женщина.

Кэролайн также замечает, что уверена, что дело не только во внешности. Ей также нравится думать, что она имеет молодой подход к жизни. Женщина старается мыслить позитивно и, конечно, чувствует себя намного моложе своих лет.