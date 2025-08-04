Ароматы обладают уникальной способностью разблокировать воспоминания, перенося людей в теплые и беззаботные моменты. Даже когда лето закончится, духи – останутся, напоминая о незабываемых впечатлениях сезона еще долго.

Выбор идеального летнего аромата – это целое искусство. Они должны быть легкими, воздушными и свежими, но и стойкими. Именно 5 таких ароматов собрал для вас 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какие духи идеальны на лето?

Nicolai Parfumeur Createur представил свой аромат Nicolai Parfumeur Createur Eau d'Ete, что переводится как "Летняя вода". Этот парфюм имеет ноты жасмина и зеленого чая, которые вызывают ощущение покоя и свежести, подобной теплым летним утрам.



Eau d'Ete / Фото Nicolai Parfumeur Createur

Dolce&Gabbana имеет свой аромат Light Blue Summer Vibes, который напоминает о беззаботном отдыхе на море. Парфюм имеет свежие цитрусовые ноты, сочный персик и оттенки кедра. Несколько пшиков и вы уже на берегу, залитом солнцем.



Light Blue Summer Vibes / Фото Dolce&Gabbana

Prada предлагает аромат Paradoxe, который воплощает сущность теплого и беззаботного лета. И чем-то даже напоминает оживленную летнюю вечеринку с мороженым и лимонадом. В его основе – нотки нероли и деликатной древесины.



Paradoxe / Фото Prada

Chloé тоже есть чем порадовать летом – Atelier des Fleurs Cedrus – это аромат с изысканным сочетанием бергамота, розы и кедра. Парфюм имеет сдержанную элегантность с атмосферой французской роскоши.



Atelier des Fleurs Cedrus / Фото Chloe

Jo Malone London известен своим ароматом Jo Malone London Beach Blossom. Этот волшебный парфюм сочетает в себе сочные ноты нектарина и цветочный бриз, и все это на тонкой мускусной основе. Идеальный для тех, кто ищет прикосновение прибрежного шарма.



Beach blossom / Фото Jo Malone

К слову, ранее мы писали о 5 парфюмах, которые обожают миллионы женщин. Каждый из них имеет свою уникальную нотку.