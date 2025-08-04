Аромати володіють унікальною здатністю розблоковувати спогади, переносячи людей у теплі та безтурботні моменти. Навіть коли літо закінчиться, парфуми – залишаться, нагадуючи про незабутні враження сезону ще довго.

Вибір ідеального літнього аромату – це ціле мистецтво. Вони повинні бути легкими, повітряними та свіжими, але й стійкими. Саме 5 таких ароматів зібрав для вас 24 Канал з посиланням на Vogue.

Читайте також Не тільки Baccarat і Kirke: чому часто від парфумів голова просто "вибухає"

Які парфуми ідеальні на літо?

Nicolai Parfumeur Createur представив свій аромат Eau d'Ete, що перекладається як "Літня вода". Цей парфум має ноти жасмину та зеленого чаю, які викликають відчуття спокою та свіжості, подібної до теплих літніх ранків.



Eau d'Ete / Фото Nicolai Parfumeur Createur

Dolce&Gabbana має свій аромат Light Blue Summer Vibes, який нагадує про безтурботний відпочинок на морі. Парфум має свіжі цитрусові ноти, соковитий персик та відтінки кедра. Декілька пшиків і ви вже на березі, залитому сонцем.



Light Blue Summer Vibes / Фото Dolce&Gabbana

Prada пропонує аромат Paradoxe, який втілює сутність теплого і безтурботного літа. І чимось навіть нагадує жваву літню вечірку з морозивом і лимонадом. В його основі – нотки неролі та делікатної деревини.



Paradoxe / Фото Prada

Chloé теж має чим порадувати влітку – Atelier des Fleurs Cedrus – це аромат з вишуканим поєднанням бергамоту, троянди та кедру. Парфум має стриману елегантність з атмосферою французької розкоші.



Atelier des Fleurs Cedrus / Фото Chloe

Jo Malone London відомий своїм ароматом Beach Blossom. Цей чарівний парфум поєднує в собі соковиті ноти нектарина та квітковий бриз, і все це на тонкій мускусній основі. Ідеальний для тих, хто шукає дотик прибережного шарму.



Beach blossom / Фото Jo Malone

До слова, раніше ми писали 5 парфумів, які обожнюють мільйони жінок. Кожен з них має свою унікальну нотку.