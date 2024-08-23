Как выглядят образы женщины и что пишут ей подписчики в ответ на ролики, рассказываем далее.

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В одном из роликов Пэт появилась в длинной зеленой юбке и прозрачном сиреневом топе. Дополнила свой образ она черным колье с крупными серебряными шипами и несколькими нитями жемчуга. Пэт также сделала макияж с ярко-фиолетовой помадой и надела большие белые очки.

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Боже мой, это потрясающе,

– сказала она, любуясь своим видом.

Как выглядит образ женщины: смотрите видео

В другом ролике бабушка продемонстрировала голубой сарафан в клетку, который она соединила с черным сетчатым топом с длинными рукавами. Из украшений она выбрала бриллиантовый чокер, а на ноги надела черные чулки. Завершая свой образ, женщина нарисовала губы ярко-красной помадой и похвасталась ногтями с леопардовым принтом.

О, сегодня это выглядит сексуально,

– прокомментировала она, позируя.

Как выглядит образ женщины: смотрите видео

Эти и другие видео Пет, вероятно, оставляют многих с открытыми ртами, поскольку каждое из них набирает сотни тысяч просмотров. Однако она часто сталкивается с негативными комментариями.

"Это платье немного тесное... Я бы не надевала его, дорогая", "Ей нужны уроки макияжа", "Эта юбка выглядит ужасно", "Некрасивый макияж", – пишут ей люди.

Однако Пэт игнорирует негатив и вместо этого сосредотачивается на положительных комментариях. К счастью, их немало.

"Вы потрясающая", "Я просто люблю эту женщину", – говорят ей слова поддержки подписчики.