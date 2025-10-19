3 самые дорогие косметические адвент-календари: цена удивит
- Yves Saint-Laurent Advent-calendar стоит примерно 400 долларов и содержит косметику для лица, тела, духи и декоративную косметику.
- Sisley Paris Beauty Advent Calendar стоит 900 долларов с 25 косметическими сюрпризами, а Dior Advent Calendar стоимостью 800 долларов содержит мини-версии духов и косметических средств.
Уже с конца октября начинается сезон адвент-календарей, которые обожают все девушки. Лучшие бьюти-компании мира выпускают календари, в которых прячут свою самую популярную продукцию. Традиция дарить косметические календари перед Рождеством самая распространенная в США и Европе.
Адвент-календарь является настоящим ритуалом ожидания Рождества, который дарит хорошее настроение каждый день, пишет 24 Канал со ссылкой на Advent Calendars. Начиналось все с того, что в таких календарях прятали сладости, а потом решили дарить маленькие косметические средства.
Календари в западной культуре принято дарить и получать на День святого Николая – 6 декабря. Пока эта традиция только приживается в Украине, расскажем о самых дорогих косметических адвент-календарях.
Какие есть самые дорогие косметические адвент-календари?
Yves Saint-Laurent Advent-calendar
Люксовый бренд моды и красоты стоит примерно 17 тысяч гривен. Марка является одной из самых популярных, а упаковка имеет премиальный вид. Высокая цена свидетельствует о дорогом наполнении. В адвент-календаре спрятаны не только помады и блески, но и уход за лицом, телом, духи и декоративная косметика.
Дорогие косметические адвент-календари / Фото Pinterest
Sisley Paris Beauty Advent Calendar
Французский бренд создал адвент-календарь, цена которого составляет 37 тысяч гривен. Набор разработал британский художник, поэтому коробка имела детское театральное оформление. Внутри разместилось 25 сюрпризов – маски, кремы, блески, бальзамы и туши. В календаре даже были парфюмированные лосьоны и флаконы с ароматами.
Дорогие косметические адвент-календари / Фото Pinterest
Dior Advent Calendar
В 2025 году Dior выпустил не просто адвент-календарь, но и миниатюрную копию легендарного дома в Париже. В каждом окошке были спрятаны средства для макияжа и культовые духи. Внутрь добавили мини-версии духов J'adore, Miss Dior, Savage, классические помады, блески и лаки для ногтей. Стоимость этого набора составляет 33 тысячи гривен, а дизайн стал настоящим коллекционным предметом.
Дорогие косметические адвент-календари / Фото Pinterest
Частые вопросы
Что такое адвент-календарь и какова его история?
Адвент-календарь - это ритуал ожидания Рождества, который призван дарить хорошее настроение каждый день. Сначала в таких календарях прятали сладости, а впоследствии начали дарить маленькие косметические средства.
Когда принято дарить адвент-календари в западной культуре?
В западной культуре адвент-календари принято дарить и получать на День святого Николая - 6 декабря.
Какие бренды выпускают самые дорогие косметические адвент-календари?
Среди самых дорогих косметических адвент-календарей есть Yves Saint-Laurent, Sisley Paris и Dior. Yves Saint-Laurent стоит примерно 400 долларов, Sisley Paris - 900 долларов, а Dior - 800 долларов.