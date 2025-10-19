3 найдорожчі косметичні адвент-календарі: ціна здивує
- Yves Saint-Laurent Advent-calendar вартує приблизно 400 доларів і містить косметику для обличчя, тіла, парфуми та декоративну косметику.
- Sisley Paris Beauty Advent Calendar коштує 900 доларів з 25 косметичними сюрпризами, а Dior Advent Calendar вартістю 800 доларів містить мініверсії парфумів та косметичних засобів.
Уже з кінця жовтня розпочинається сезон адвент-календарів, які обожнюють всі дівчата. Найкращі бюті-компанії світу випускають календарі, в яких ховають свою найпопулярнішу продукцію. Традиція дарувати косметичні календарі перед Різдвом найпоширеніша в США та Європі.
Адвент-календар є справжнім ритуалом очікування Різдва, який дарує гарний настрій кожного дня, пише 24 Канал з посиланням на Advent Calendars. Починалось все з того, що у таких календарях ховали солодощі, а потім вирішили дарувати маленькі косметичні засоби.
Календарі в західній культурі заведено дарувати й отримувати на День святого Миколая – 6 грудня. Поки ця традиція лише приживається в Україні, розповімо про найдорожчі косметичні адвент-календарі.
Які є найдорожчі косметичні адвент-календарі?
Yves Saint-Laurent Advent-calendar
Люксовий бренд моди та краси коштує приблизно 17 тисяч гривень. Марка є однією з найпопулярніших, а упаковка має преміальний вигляд. Висока ціна свідчить про дороге наповнення. В адвент-календарі заховані не лише помади та блиски, але й догляд за обличчям, тілом, парфуми й декоративна косметика.
Дорогі косметичні адвент-календарі / Фото Pinterest
Sisley Paris Beauty Advent Calendar
Французький бренд створив адвент-календар, ціна якого складає 37 тисяч гривень. Набір розробив британський художник, тож коробка мала дитяче театральне оформлення. Усередині розмістилось 25 сюрпризів – маски, креми, блиски, бальзами та туші. У календарі навіть були парфумовані лосьйони та флакони з ароматами.
Дорогі косметичні адвент-календарі / Фото Pinterest
Dior Advent Calendar
У 2025 році Dior випустив не просто адвент-календар, але й мініатюрну копію легендарного будинку у Парижі. У кожному віконечку були заховані засоби для макіяжу та культові парфуми. Всередину додали мініверсії парфумів J’adore, Miss Dior, Savage, класичні помади, блиски й лаки для нігтів. Вартість цього набору складає 33 тисячі гривень, а дизайн став справжнім колекційним предметом.
Дорогі косметичні адвент-календарі / Фото Pinterest
Видання In Journal розповіло про кілька трендових кольорів помад, на які треба звернути увагу. Жінкам пасуватимуть винні, коричневі, карамельні, червоні та сливові відтінки помади. Вони ідеально пасуватимуть до будь-яких осінніх образів.
Які помилки в макіяжі старять?
Щільне тональне покриття та неправильний контуринг можуть підкреслити недоліки на обличчі.
Застарілі брови та темний контур із світлою помадою створюють неприродний та старіючий вигляд.
