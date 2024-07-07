Мюли, сумки-багеты и не только: самые популярные аксессуары из 90-х вернулись в моду

Стиль 90-х годов был очень разнообразным, и его часто характеризуют как "все и сразу". В то же время такие иконы стиля, как Кристи Терлингтон, Наоми Кэмпбелл, Кэролин Бессетт-Кеннеди и Дженнифер Энистон подарили действительно выдающиеся образы.

Их сочетание элегантного минимализма и сдержанной сексуальности повлияло на ряд трендов 2024 года. Поэтому сейчас в тренды возвращается немало аксессуаров, которые были модными в 90-х годах.

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Сумки-багеты

Оригинальная сумка-багет Fendi была создана Сильвией Вентурини Фенди в 1997 году и мгновенно стала модной сумкой десятилетия. Особенно популярными сумки-багеты стали после того, как их популяризировала Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе".

Сейчас итальянский бренд продолжает выпускать трендовые сумки-багеты, которые стали трендовыми этим летом. Сумки такой формы создают и другие бренды, однако изящный силуэт переосмыслили и создают его по-разному.

Сумка-багет снова в моде: смотрите фото

Каблуки на ремешках

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Каблуки на тонких ремешках были обязательным атрибутом красных дорожек в 90-е годы. Их носили все иконы стиля – от Кейт Мосс до Виктории Бекхэм. Интересно, что такая обувь сочетается с абсолютно разными образами. Более того, едва заметные каблуки добавляют сдержанно-сексуальной нотки. Сейчас такую обувь выбирают Белла Хадид, Эмили Ратаковски и еще множество звезд.

Каблуки на тонких ремешках: смотрите фото

Мюли

Мюли на каблуках, которые можно сочетать как с джинсами и различными брюками, так и с платьями и мини-юбками, были настоящим символом 90-х. Как отмечают эксперты, сейчас они снова становятся популярными. Независимо от того, открытые они или имеют острый носок, мюли сейчас эксперты называют наиболее универсальным типом обуви на каблуке.

Мюли снова в тренде: смотрите фото

Массивные кроссовки

Массивные кроссовки стали популярными именно благодаря принцессе Диане. Такая обувь является универсальной, ведь ее можно сочетать с велосипедками со свитшотами, как когда-то леди Ди, или интегрировать их в современный гардероб. Особенно невероятный вид массивные кроссовки будут иметь с широкими брюками или джинсами или с летним платьем.

Массивные кроссовки в современном стиле: смотрите фото

Чокеры

Чокеры были обязательным аксессуаром в 90-е годы. Сейчас можно найти различные вариации такого украшения, однако особенно популярны сейчас цветки и чокеры с маленькими кулонами.

Чокеры снова в тренде: смотрите фото

К слову, если вы хотите создать ретро-образ, то лучшим вариантом станет бархатный чокер. Он придаст образу изысканности и элегантности прошлых лет.