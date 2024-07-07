Їхнє поєднання елегантного мінімалізму та стриманої сексуальності вплинуло на низку трендів 2024 року. Тому нині в тренди повертається чимало аксесуарів, які були модними в 90-х роках.

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Сумки-багети

Оригінальна сумка-багет Fendi була створена Сільвією Вентуріні Фенді в 1997 році й миттєво стала модною сумкою десятиліття. Особливо популярними сумки-багети стали після того, як їх популяризувала Сара Джессіка Паркер в ролі Керрі Бредшоу в серіалі "Секс і місто".

Нині італійський бренд продовжує випускати трендові сумки-багети, які стали трендовими цього літа. Сумки такої форми створюють й інші бренди, однак витончений силует переосмислили й створюють його по-різному.

Сумка-багет знову в моді: дивіться фото

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Підбори на ремінцях

Підбори на тонких ремінцях були обов'язковим атрибутом червоних доріжок у 90-і роки. Їх носили всі ікони стилю – від Кейт Мосс до Вікторії Бекхем. Цікаво, що таке взуття поєднується з абсолютно різними образами. Ба більше, ледь помітні підбори додають стримано-сексуальної нотки. Нині таке взуття обирають Белла Хадід, Емілі Ратаковскі та ще безліч зірок.

Підбори на тонких ремінцях: дивіться фото

Мюлі

Мюлі на підборах, які можна поєднувати як з джинсами й різними штанами, так і з сукнями та мініспідницями, були справжнім символом 90-х. Як наголошують експерти, зараз вони знову стають популярними. Незалежно від того, відкриті вони чи мають гострий носок, мюлі зараз експерти називають найбільш універсальним типом взуття на підборах.

Мюлі знову в тренді: дивіться фото

Масивні кросівки

Масивні кросівки стали популярними саме завдяки принцесі Діані. Таке взуття є універсальним, адже його можна поєднувати з велосипедками зі світшотами, як колись леді Ді, або ж інтегрувати їх у сучасний гардероб. Особливо неймовірний вигляд масивні кросівки матимуть з широкими штанами чи джинсами або з літньою сукнею.

Масивні кросівки в сучасному стилі: дивіться фото

Чокери

Чокери були обов'язковим аксесуаром у 90-і роки. Нині можна знайти різні варіації такої прикраси, однак особливо популярні зараз квітки та чокери з маленькими кулонами.

Чокери знову в тренді: дивіться фото

До слова, якщо ви бажаєте створити ретро-образ, то найкращим варіантом стане оксамитовий чокер. Він додасть образу вишуканості та елегантності минулих років.