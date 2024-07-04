Блогерка Богдана Кондратенко також пройшла таке навчання, тому вирішила поділитися з підписниками цікавими лайфхаками. Вони допомагають створювати стильні образи з мінімальної кількості речей.

Цікаво Любить давати поради: незнайомець розкритикував вбрання дівчини посеред вулиці

Поєднувати 2 – 3 кольори в образі

Ефектний вигляд має образ, в якому поєднуються 2 – 3 кольори. До прикладу, стиль total black буде стильним, якщо до нього додати кілька білих елементів – біле взуття й чорно-білий верх.

Секрет в тому, що необхідно мінімізувати кольори в образі. Водночас це не означає, що треба обирати одяг лише одного відтінку, а навпаки – варто обрати 2 – 3 відтінки, які будуть поєднуватися між собою.

Обирати не лише базові речі

Щоб образ був цікавим та стильним, варто одягати не лише базові речі. Так, поєднання лонгсліву, трендових джинсів та білих кросівок – гарне, але типове. Саме тому до базових речей необхідно додавати цікаві елементи. До прикладу, блогерка радить замінити чорні лосини на акценті леопардові штани.

Окрім того, базовий гардероб також можна доповнювати базовими речами, але оригінального крою.

Як стильно поєднувати речі: дивіться відео

Верхів повинно бути більше ніж низів

Верхнього одягу, типу жакетів, жилеток, курток, тобто плечових виробів, повинно бути більше ніж низів (штанів чи спідниць). Річ у тім, що одні й ті ж самі штани матимуть різний вигляд з різноманітними верхами, і навпаки – один піджак буде мати однаковий вигляд з різними штанами.

Чому так відбувається? Тому що увага співрозмовника завжди прикута до нашого обличчя. І саме, коли ми змінюємо верхи, здається, що образи кардинально різні,

– наголосила блогерка.

Портретна зона має значення

Портретна зона має дуже важливе значення для стильного образу. Так, зона біля обличчя, до якої входять зачіска, макіяж та аксесуари, матиме стильний вигляд, якщо додати цікавих елементів.

Нові сережки, зібране волосся та стильні окуляри навіть без макіяжу кардинально змінять образ.

Чому важливо працювати над портретною зоною: дивіться відео

Не схожі між собою речі

Щоб гардероб був функціональним, необхідно купувати не схожі між собою речі. На прикладі суконь блогерка пояснила, що якщо в гардеробі є світла коротка, то наступною варто придбати довгу чорну.

Так, не схожі між собою речі дають більше можливостей для експериментів, адже образи матимуть різноманітний та стильний вигляд.

Як обрати сукні на літо: дивіться відео

Варто зауважити, що такі поради дійсно працюють. Чимало користувачів погодилося, що навіть з мінімальною кількістю різних речей можна створити чимало стильних образів.