5 аксессуаров, которые нужны всем этой зимой: что надо купить в декабре

Многие девушки не любят зиму из-за того, что надо надевать теплые свитера, куртки, шапки и варежки, впрочем без аксессуаров и головных уборов нам не обойтись, поскольку именно они становятся акцентами в образах. Чтобы обновить зимние образы, советуем добавить несколько базовых аксессуаров.

Есть несколько вариантов вещей, которые сделают зимние образы более интересными, пишет 24 Канал. Ими можно не только дополнить аутфиты, но и согреть себя в холодное время.

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Вскоре начинаются зимние скидки на множество вещей, поэтому вы сможете приобрести по выгодной цене определенные позиции, среди которых найдутся и аксессуары. Анализируя модные тренды, рассказываем о нескольких главных трендовых направлений в аксессуарах.

Шапка

Нам не обойтись зимой без теплой шапки. Для разнообразия можете на зиму выбрать несколько позиций, чтобы ваши аутфиты были интересными. Это могут быть базовые модели или яркие шапки, которые добавят настроения.

Шарф

Большинство пуховиков прикрывают шею и не требуют шарфа, чего не скажешь об определенных фасонах шубы и дубленки. Именно поэтому советуем приобрести красивый шарф, который поможет дополнить красивый зимний аутфит.

Варежки

В морозную погоду без варежек будет сложно выйти на улицу. Чтобы не обморозить руки, обязательно добавьте их в свой гардероб. Это могут быть перчатки в стиле Old Money или обычные вязаные в черном цвете.

Сумка

Приобретите на зиму красивую сумку, которая подойдет для под эффектные дубленки и шубы. Это может быть черная кожаная модель или стильная в бордовом или коричневом цвете.

Для удобства приобретите на зиму еще шопер, чтобы ходить за покупками не с пакетом, а сумкой, которую можно просто одеть на плечо. Чтобы джинсы или брюки были хорошо зафиксированы – не забывайте о хорошем и качественном поясе.

Также можно выбрать и другие головные уборы – это утепленную кепку, меховую панаму или шерстяной берет. Выбирая аксессуары, ориентируйтесь на собственный стиль.