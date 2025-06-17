Стильные аксессуары на лето, которые носят модные девушки: самые красивые варианты

Трендовыми становятся те вещи, актуальность которых понятна и логична, поскольку они удачно подходят к любым образам. Определенные аксессуары способны стать изюминкой аутфитов, поэтому советуем обратить на них внимание в летнее время.

Мы часто черпаем вдохновение из образов модных инфлюенсеров, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Своим примером они демонстрируют нам, как можно интересно выглядеть благодаря базовым вещам и определенным аксессуарам, которые идеально дополняют эти аутфиты.

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Овальные аксессуары

Солнцезащитные овальные очки являются самыми любимыми в списке модниц. Причиной популярности является бренд Miu Miu, поскольку именно их аксессуар стал культовым. Выбирайте для себя на лето темные солнечные, цветные или прозрачные линзы. Плюсом является то, что такие очки подходят к любому стилю.

Объемные браслеты

К самым модным аксессуарам этого лета относятся массивные украшения – серьги, кулоны или браслеты, которые так часто выбирают для себя модницы этим летом. Они могут быть позолоченные, серебристые или красочные. Можно носить их на бицепсах, несколько, или сочетать несколько украшений одновременно.

Галстук

Этим летом галстук становится очень популярным и имеет все шансы перегнать шелковый платок по количеству способов использования в аутфитах. Модницы носят галстук как ремень, брелок, браслет, или по основному назначению – на шее.

Высокие сапоги

Модницы этим летом не хотят отпускать сапоги из своего гардероба, поэтому одевают их даже в теплое время. Можно выбирать для себя обувь на каблуке, примеряя к платью, или же довершать джинсовые шорты сапогами в ковбойском стиле.

К слову, этим летом в моде несколько вещей, которые достойны внимания каждой модницы. Что приобрести в июне, чтобы стильно выглядеть – читайте в нашем материале.