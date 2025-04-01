Топ 2025 года: трендовые шорты, которые завоюют сердца модниц

Уже через несколько месяцев мы начнем все активно носить шорты, поэтому предлагаем посмотреть актуальные фасоны и их сочетание. В моде будут джинсовые короткие шорты, бермуды или спортивные модели.

В жаркую пору без шорт не обойтись, поэтому несколько пар точно стоит добавить в свой гардероб, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Традиционно мы привыкли носить классические костюмные или джинсовые шорты, впрочем еще есть много других интересных вариантов.

Читайте также Большая подборка актуальных джинсов: что будет в моде в этом сезоне

Джинсовые шорты

Шорты в стиле нулевых займут почетное место в летнем гардеробе. Выбирайте на теплое время короткие шорты на низкой посадке и стилизуйте их с рубашками, футболками, кроссовками или сандалиями.



Стильные шорты на летнее время / Фото Vogue

Микро-шорты

Несколько сезонов подряд микро-шорты врываются в тренды, впрочем только этим летом они прочно закрепятся на позициях. Носите ультракороткие шорты с топами и легкой обувью.



Стильные шорты на летнее время / Фото Vogue

Шорты-блумеры

Этот фасон шорт точно пленит ваше внимание. Их любят за комфорт, что обеспечивает объем и мягкий крой. В этом году шорты относятся к эстетике бохо-шика, поэтому их можно носить с корсетными туфлями или кружевными туфлями.



Стильные шорты на летнее время / Фото Vogue

Бермуды карго

В этом году в моде будет утилитарность, поэтому шорты-бермуды являются идеальным вариантом, когда хочется расслабленности. Сочетать бермуды можно с корсетами, футболками, худи, рубашками и другими нарядами.



Стильные шорты на летнее время / Фото Vogue

Спортивные шорты

Вещи в спортивном стиле – это неизменная часть повседневного гардероба, поэтому советуем добавить в теплое время года еще и спортивные шорты в список всего остального наряда. Инвестируйте в шорты Adidas с тремя полосами, которые выглядят довольно стильно.



Стильные шорты на летнее время / Фото Vogue

Кроме того, кожаная юбка возвращается в моду в этом году и станет достаточно популярной. С чем ее носить рассказали в нашем материале.