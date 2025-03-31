В весенне-летнем сезоне особенно популярными будут юбки мягких оттенков – бежевого, кофейного, оливкового и черного, который также будет в моде|, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
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Кожаная юбка является идеальной базой для деловых и повседневных образов, поэтому предлагаем несколько интересных образов, которые могут вам понравиться.
Кстати! Костюмы являются базовым элементом гардероба, который можно стильно стилизовать в теплое время года, заменяя верхнюю одежду жакетами. С чем их носить читайте в нашем материале.
Юбка с блузой и бантом
Сочетание изысканной рубашки с кожаной рубашкой – замечательный элегантный современный образ. Чтобы завершить нежный аутфит, рекомендуем одеть обувь на каблуке.
Стильный образ с кожаной юбкой / Фото Vogue
Юбка с трикотажной майкой
С кожаной юбкой можно создать множество изысканных образов. К примеру, достаточно красиво выглядит сочетание трикотажной майки с бахромой и черной юбкой в длине ниже колен.
Стильный образ с кожаной юбкой / Фото Vogue
Юбка с жакетом
Создайте этой весной образ, в котором гармонично сочетается минималистичный жакет с миди-юбкой прямого кроя. Выбирайте юбку в нетипичном оттенке, чтобы создать интересный стилистический look.
Стильный образ с кожаной юбкой / Фото Vogue
Юбка с лоферами
Преппи-эстетика все еще находит свое отражение в модных коллекциях и прекрасно балансирует между элегантностью и сдержанностью. Чтобы сделать деловой стиль немного расслабленным, советуем надеть лонгслив с вырезом и завершить ансамбль лоферами с квадратным носком и высокими гетрами.
Стильный образ с кожаной юбкой / Фото Vogue
В общем кожаная юбка хорошо стилизуется с классическими майками, футболками и кардиганами. Обувать можно туфли на каблуке, босоножки, балетки или мюли. Новичкам стоит выбирать черный цвет, а те, кто захотят экспериментов, могут примерить юбки в цветах.