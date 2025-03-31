У весняно-літньому сезоні особливо популярними будуть спідниці м’яких відтінків – бежевого, кавового, оливкового й чорного, який також буде в моді|, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Шкіряна спідниця є ідеальною базою для ділових та повсякденних образів, тому пропонуємо кілька цікавих образів, які можуть вам сподобатися.

До речі! Костюми є базовим елементом гардероба, який можна стильно стилізувати у теплу пору року, замінюючи верхній одяг жакетами. З чим їх носити читайте в нашому матеріалі.

Спідниця з блузою й бантом

Поєднання вишуканої сорочки зі шкіряною сорочкою – чудовий елегантний сучасний образ. Щоб завершити ніжний аутфіт, рекомендуємо одягнути взуття на підборах.



Стильний образ зі шкіряною спідницею / Фото Vogue

Спідниця з трикотажною майкою

Зі шкіряною спідницею можна створити безліч вишуканих образів. До прикладу, досить красиво виглядає поєднання трикотажної майки з бахромою та чорною спідницею в довжині нижче колін.



Стильний образ зі шкіряною спідницею / Фото Vogue

Спідниця з жакетом

Створіть цієї весни образ, в якому гармонійно поєднаний мінімалістичний жакет з мідіспідницею прямого крою. Обирайте спідницю в нетиповому відтінку, щоб створити цікавий стилістичний look.



Стильний образ зі шкіряною спідницею / Фото Vogue

Спідниця з лоферами

Преппі-естетика все ще знаходить своє відображення в модних колекціях й чудово балансує між елегантністю й стриманістю. Щоб зробити діловий стиль трішки розслабленішим, радимо одягнути лонгслів з вирізом й довершити ансамбль лоферами з квадратним носком та високими гетрами.



Стильний образ зі шкіряною спідницею / Фото Vogue

Загалом шкіряна спідниця добре стилізується з класичними майками, футболками та кардиганами. Взувати можна туфлі на підборах, босоніжки, балетки чи мюлі. Новачкам варто обирати чорний колір, а ті, хто захочуть експериментів, можуть приміряти спідниці в кольорах.