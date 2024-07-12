Невероятной историей, будто из фильма, коммуникационщица Александра Амброз поделилась в сети. Сейчас реликвия снова вернулась в семью.

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Связь с прошлым сама нашла женщину

Александра рассказала, что во время очередного отключения света решила пойти на прогулку и почитать книгу на свежем воздухе. Женщина нашла комфортное место в "Самосаде", что в Киеве на Подоле, и начала наслаждаться чтением.

Неподалеку сидели парень с девушкой, и обсуждали увлечения друг друга. Александра случайно стала свидетелем их разговора, что кардинально изменило ее жизнь.

Так, парень рассказывал девушке, что вне работы имеет необычное хобби – собирать старые книги, изданные на украинском языке или изданные за рубежом диаспорой. Парень рассказывал, что покупает старые книги на барахолках или аукционах. Особое место в его коллекции занимают книги с дарственными подписями.

Вот, например, у меня есть любимая книга Тычины, которую сам автор подписал. Еще и женщине с таким интересным именем: Олимпиада Лаврентьевна. Я так мечтаю узнать хоть что-то о женщине с таким невероятным именем,

– цитирует Александра юношу.

В этот момент у женщины начинают дрожать руки. Александра повернулась к паре и сказала, что такое имя имела ее прабабушка. Парень смотрел на женщину, как она сама цитирует, как на сумасшедшую. Чтобы убедиться, что это один и тот же человек, он спросил, какая фамилия была у Олимпиады Лаврентьевны. Когда Александра назвала фамилию прабабушки – Якубова, то юноша сказал, что эта книга принадлежала именно этой женщине.

Женщина была в шоке, ведь семейная реликвия – книга Павла Тычины с личной подписью – исчезла десятки лет назад. Как впоследствии рассказал парень, которого зовут Алексеем, он приобрел эту книгу за 1 230 гривен в октябре 2022 года на одном из аукционов.

Женщина нашла семейную реликвию – книгу, подписанную Павлом Тычиной / Фото Александры Амброз

Справка. Книгу продавали на онлайн-аукционе Violity. Так, сборник Павла Тычины "Тополя арфы гнут" издало Государственное издательство художественной литературы в 1963 году тиражом 8 тысяч экземпляров. Аукцион за этот лот был ожесточенным, ведь всего было сделано 32 ставки, а победило предложение Алексея в размере 1230 гривен.

Парень отдал книгу законной владелице, а взамен – попросил рассказать историю об Олимпиаде Лаврентьевне. Кроме того, Алексей также подарил 2 редкие книги, чтобы Александра могла их разыграть за донаты для ВСУ.

В комментарии Общественному Александра Амброз рассказала, что Олимпиада Лаврентьевна во времена Второй мировой войны работала в одной из больниц Киева, в отделении челюстно-лицевой хирургии. Известно, что она делала операции по восстановлению внешности военным, получившим ранения лица.

После войны Олимпиада Лаврентьевна переквалифицировалась и стала оториноларингологом, проще говоря – лором. Она была профессиональным врачом, и у нее лечилось много тогдашних украинских известных людей, среди которых поэты Павел Тычина, Максим Рыльский, певцы киевского Оперного театра, в частности Борис Гмыря.

Олимпиада Лаврентьевна – женщина, которой Павел Тычина подарил книгу с собственной подписью / Фото Александры Амброз

Как именно книга с подписью Тычины оказалась у Олимпиады Лаврентьевны – в семье точно не знают. Родные предполагают, что это могла быть благодарность за лечение. Что касается исчезновения сборника Тычины, то в семье считают, что ее могли взять квартиранты, которые потом снимали квартиру, в которой жила Олимпиада Лаврентьевна.

Для меня эта история – это своеобразная связь с прошлым, это знак, что в своей жизни я делаю что-то правильно, что-то, что уже делали в свое время в моей семье,

– резюмирует Александра Амброз.

К слову, история, которой Александра поделилась в сети Х, собрала почти 1 миллион просмотров. Тысячи пользователи оставляют лайки и активно репостят невероятную историю.