Платья, о которых мечтала каждая девочка: женщина имеет необычную коллекцию образов Барби

Наверное, в детстве каждая девочка мечтала быть похожей на Барби, ведь невероятные платья завораживали своей красотой. Воплотила эту идею во взрослом возрасте блогер и дизайнер Александра Луис, которая имеет настоящую коллекцию кукольных образов.

Свои невероятные образы блогерша продемонстрировала в сети. Стоит заметить, что все платья девушка создает собственноручно, а некоторые из них – продает.

Интересное Почти не отличить: девушка повторила образы Сабрины Карпентер из популярного клипа

Девушка имеет коллекцию платьев Барби

Александра Луис в сети продемонстрировала невероятную коллекцию платьев Барби, которые создала собственноручно. Девушка в деталях повторила кукольные образы из самых популярных мультфильмов о Барби.

Так, одним из самых нежных образов является платье Барби из мультфильма "Барби: Лебединое озеро". Невероятно нежное розово-голубое платье является точной копией кукольного образа.

Платье Барби из мультфильма: смотрите видео

Еще один эффектный образ, который имеет Александра в своей коллекции, является платье Барби из мультфильма "Принцесса островов". Невероятное платье девушка также создала собственноручно.

Платье Барби, которое девушка создала собственноручно: смотрите видео

В общем девушка имеет целую коллекцию платьев, как у Барби.

Девушка показала собственную коллекцию платьев Барби: смотрите видео

Эти образы также очаровали сеть. В комментариях пользователи восхищались мастерством Александры, а некоторые признавались, что иметь такие платья – это самая большая мечта их детства.