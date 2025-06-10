Амаль Клуни очаровала выходом в белом платье с жемчугом: красивое фото

Известный актер Джордж Клуни пришел со своей супругой Амаль на ежегодную церемонию Tony Awards. Эта звездная пара всегда приковывает к себе сотни взглядов, и не зря. Амаль Клуни на красной дорожке выглядела изумительно.

На одну из самых престижных театральных премий Tony Awarsds 2025, звездные супруги пришли не просто так, пишет 24 Канал. Джордж Клуни был номинирован на премию за лучшую актерскую игру в бродвейском мюзикле "Спокойной ночи и удачи".

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Образы Амаль и Джорджа Клуни

47-летняя адвокат Амаль Клуни затмила всех своим роскошным и элегантным образом. Она примерила белое платье от бренда Tamara Ralph из новой весенне-летней коллекции. Платье было полностью украшено жемчугом, что добавляло особого шика.

Платье-бюстье было дополнено жемчужинками, которые спадали несколькими слоями на плечах. Роскошный образ Амаль довершили туфли на каблуках и перламутровый клатч. Как всегда, жена Джорджа Клуни появилась на светском событии с распущенными волосами, которые стилисты уложили в объемные локоны, а визажисты сделали красивый макияж, который подчеркивал ее красоту.

64-летний актер надел на светское событие черный смокинг с белой рубашкой и галстуком-бабочкой. Вместе пара имела безупречный вид и прекрасно дополняла друг друга.



Роскошный выход звездных супругов / Фото Getty Images

Джордж и Амаль Клуни поженились в 2014 году. Их разница в возрасте составляет 16 лет, впрочем супруги счастливы и воспитывают в браке двух близнецов. Больше о звездных парах, для которых разница в возрасте – не помеха любви – читайте в нашем материале.