Роскошная женщина: Амаль Клуни поразила появлением в бархатном платье со шлейфом

Амаль Клуни попадает в объективы репортеров не слишком часто. Известный адвокат появляется только на светских выходах в платьях, впрочем, ее редкие выходы всегда вызывают восторг и восхищение.

Известные супруги Джордж и Амаль Клуни появились в Нью-Йорке на мероприятии, которое организовал Фонд Клуни в библиотеке для сбора средств, пишет Lady 24.

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На каждом официальном выходе жена известного актера выглядит просто потрясающе. Амаль Клуни любит стильно одеваться, поэтому в очередной раз продемонстрировала роскошный вид.

Амаль Клуни в бархатном платье

Знаменитая юристка уже давно сформировала свой стиль, который обожают все ее фанаты. Амаль тяготеет к минимализму и лаконичным нарядам, которые подчеркивают ее стройную фигуру. Она обходит вниманием последние тенденции, выбирая вместо этого классику в базовых цветах.

На светском событии Амаль Клуни появилась в длинном черном платье из бархата, которое было украшено волнистым вырезом в зоне декольте и длинным шлейфом. Это платье идеально подчеркивало фигуру знаменитости.

Образ жена известного актера дополнила черными туфлями на каблуках и небольшим клатчем. Амаль распустила длинные волосы, которые уложила в легкие кудри, довершив аутфит объемными браслетами с бриллиантами и длинными серьгами. Как всегда, визажисты нанесли роскошный макияж, который довершил ее красоту.

Актер Джордж Клуни позировал рядом с женой перед камерами фотографов в сером костюме, который соединил с белой рубашкой и черной бабочкой.



Роскошный образ Амаль и Джорджа Клуни / Фото Getty Images

46-летняя Амаль Клуни – образец современной моды, которая продиктована не трендами, а положением в обществе. Юрист знает, что белый и черный всегда будут выигрышными на любом событии, поэтому охотно примеряет на себе монохромные наряды в двух самых популярных цветах.

Излучая невероятную элегантность Амаль Клуни становится образцом того, как классическое черное платье может сделать женщину королевой вечера.