Эти американские кроссовки скоро будут носить все: чем они особенные

Весной все активно обновляют свой гардероб и следят за интересными новинками. Если вы в поисках модной обуви, то советуем отойти от привычных для нас кроссовок Adidas Samba и Puma Speedcat и присмотреться к эффектным американским моделям.

В этом году тренды кроссовок ориентируются на стилистику ретро, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Стоит обращать внимание на узкие и классические кроссовки с резиновой подошвой, которые выглядят так, как будто сохранились еще с 1960-х годов.

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В моду входят новые кроссовки

В Лос-Анджелесе уже были замечены новые ретро-кроссовки, которые станут самой желанной парой модников. В ближайшие месяцы звездное будущее пророчат кроссовкам Autry Medalist, которые имеют узнаваемое ретро-настроение. Модные инсайдеры говорят, что замечают эту обувь на ногах у каждого второго в Лос-Анджелесе.

Что известно о трендовой обуви

Бренд Autry появился в начале 1980-х в Техасе, прославившись теннисными кроссовками, особенно унисекс-моделью МеԁаІіѕт. С модных радаров обувь исчезла в конце 2000-х годов после смерти основателя Джима Отри, а уже в 2019 году после запуска бренда снова вернулись. Теперь эти кроссовки обожает Кэти Холмс и Риз Уизерспун.

Инфлюенсеры говорят, что именно эта обувь является альтернативой привычным нам кроссовкам Adidas Samba. Они имеют винтажное настроение, которое сильно любят современные модники.

Обратите внимание! Этой весной будет лидировать обувь, которую уже обожают европейские модницы. Она классическая, поэтому подойдет к платьям, юбок и брюк. Больше об этом читайте в нашем материале.

Минималистичный дизайн обуви позволяет им вписаться в повседневные образы – с голубыми джинсами, белыми рубашками и футболками. В общем эти кроссовки можно сочетать с чем угодно и носить с любимыми свитшотами, кожанками и брюками.