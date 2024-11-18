Какие интересные вещи купить на зиму 2025: Андре Тан назвал лучшие варианты

Чтобы иметь красивый и стильный вид этой зимой, стоит добавлять в свой образ интересные детали, к примеру, аксессуары, которые удачно дополняют и украшают образ. Холодная пора – это вовсе не повод, чтобы забыть о замечательном завершении аутфита.

Андре Тан часто делится со своими подписчицами трендовыми позициями или антитрендовыми вещами сезона, рассказывает о модных изюминках и делится ценными советами, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм дизайнера.

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На этот раз Андре Тан решил рассказать о самых интересных аксессуарах на зиму, которые удачно дополнят образ и сделают его более стильным и изысканным.

Перчатки

Дизайнер акцентирует на добавлении цветных и объемных перчаток. Они могут быть как самостоятельный акцент или подобраны в тон к сумке, или обуви. И хотя перчатки могут показаться нам несколько необычными, Андре Тан говорит, что этот тренд является достаточно интересным.



Актуальные аксессуары на зиму 2025 / Фото Pinterest

Обвес на сумках

Украшайте свои сумки на зиму брелоками, цепочками, и любыми другими деталями, которые вам нравятся. Не бойтесь повесить на сумку маленького мишку или любую другую игрушку. Чтобы вдохновиться красивыми обвесами на сумках – посмотрите последнюю коллекцию бренда Balenciaga.



Красивые аксессуары на зиму 2025 / Фото Pinterest

Плотные цветные колготы

Андре Тан советует выбирать плотные колготы в самых трендовых цветах сезона. Делайте ставку на темно-бордовый, изумрудный, коричневый, хаки, серый и тому подобное. Именно такие колготы сейчас актуальны, хоть и не все готовы ими дополнить свои образы из-за их сильного акцента, который они перебирают на себя в одежде.



Актуальные аксессуары на зиму 2025 / Фото Pinterest

Шарф в тон пальто

Дизайнер отметил, что такое сочетание в этом сезоне довольно трендовое. Удачно будет выглядеть шарф такой же ткани, как и пальто. Палантином можно создавать красивую драпировку, и выглядит такое сочетание достаточно эффектно.



Стильные аксессуары на зиму 2025 / Фото Pinterest

Галстук

Андре Тан рекомендует дополнять образы красивыми галстуками, которые имеют офисный вид. Лучше всего ими дополнять рубашки, впрочем можно также носить со свитерами и лонгсливами.



Актуальные аксессуары на зиму 2025 / Фото Pinterest

Недавно Андре Тан рассказал 3 правила того, как выглядеть моложе как выглядеть моложе. По его словам, надо выбирать мягкие и светлые оттенки в одежде и макияже, делать ставку на приглушенные цвета и правильный крой одежды. Также он рекомендует выбирать современные вещи для молодежного вида.