Одежда, которую надо забыть: Андре Тан рассказал о главных антитрендах лета

Андре Тан активно ведет свою рубрику с модными советами в инстаграме. Он рассказывает об актуальных трендах одежды, обуви и аксессуаров. Учит, что с чем сочетать, и даже приводит примеры антитрендовых вещей, от которых надо избавиться.

Лето уже началось, а это значит, что пришло время экспериментов и интересных стилизаций с актуальной трендовой одеждой, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана.

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Некоторые вещи способны сделать образ старомодным, поэтому от них надо отказаться. Мода меняется каждый сезон, поэтому не стоит добавлять в свой гардероб наряды, которые имеют бедный вид.

Тотальная прозрачность

Летом хочется одевать легкие вещи, которые позволят телу дышать. Впрочем, наряд из-под которого виднеется белье – не совсем удачно выглядит. Лучше выбирать полупрозрачные вещи, к примеру, юбки с длинными футболками или брюки со встроенными мини-шортами.

Блестящие ткани

Сатин, пайетки, металлик выглядят хорошо, но совсем не подходят для образов в жаркую погоду. На день стоит выбирать матовые и мягкие фактуры.

Ультракороткое мини

Очень короткая длина – это всегда риск переборщить. Дизайнер советует выбирать среднюю длину, в которой будете чувствовать себя красиво и уверенно.

Чрезмерный декор

Вещи с большим количеством воланов, стразов, вырезов и бантов – могут перезагрузить образ. Лучше делать один акцент в образе, чтобы выглядеть стильно и элегантно.

Как выглядят антитрендовые вещи: смотрите видео

Кстати, Андре Тан выделил аксессуары, которые будут модными летом 2025. Больше о трендовых аксессуарах на летнее время читайте в нашем материале.