Свитер – самая желанная вещь зимы: Андре Тан рассказал, что именно купить в декабре

В зимнюю пору свитер становится одним из ключевых элементов гардероба. Это универсальная, комфортная и стильная вещь, которая способна удачно завершить любой низ – брюки, джинсы, лосины или юбку. Андре Тан с радостью поделился лучшими вариантами, которые стоит приобрести уже в декабре.

Свитер идеально вписывается в ежедневные образы, подходит для офисных аутфитов, прогулок и путешествий, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Андре Тана. Дизайнер рассказал о лучших свитерах, которые сформируют современный вид и позволят создавать непринужденные образы в холодное время года.

Какие свитера в тренде этой зимой?

Пушистый свитер

Такая вещь сейчас на пике популярности. Свитера с длинным ворсом добавляют уюта. Они идеально подходят под джинсы и юбочки.

Свитер с принтом Аргайл

Дизайнер говорит, что свитер прекрасно сочетается со штанами, джинсами и мини-юбками. Такая классика сейчас очень актуальна.

Свитер необычного кроя

Андре Тан отметил, что такие свитера являются его фаворитами этой зимой. Это может быть вариант с необычным рукавом или дополнительным элементом. Свитер должен быть таким, чтобы его хотелось рассматривать.

Красный свитер

В этом сезоне в моде красные свитера во всех оттенках. Он стал настоящим символом сезона. Без красного свитера сложно представить зимний гардероб. Он придаст образу энергичности и создаст стильный акцент даже в минималистичных сочетаниях.

Как выглядят трендовые свитера: смотрите видео

К слову, стилисты рекомендуют иметь в зимнем гардеробе классические брюки, брюки клеш и брюки из экокожи, пишет Cosmopolitan. Черный низ возвращается в моду, и эти модели брюк легко комбинируются с верхней одеждой и обувью для создания стильных зимних образов.

На какие еще материалы обратить внимание?