Светр – найбажаніша річ зими: Андре Тан розповів, що саме купити у грудні
- Андре Тан рекомендує купувати пухнасті светри, светри з принтом Аргайл, незвичного крою та червоні светри для зимового гардеробу.
- Червоні светри стали символом сезону, додаючи енергійності та стильного акценту до образу.
У зимову пору светр стає одним з ключових елементів гардероба. Це універсальна, комфортна та стильна річ, яка здатна вдало довершити будь-який низ – штани, джинси, лосини чи спідницю. Андре Тан радо поділився найкращими варіантами, які варто придбати вже у грудні.
Светр ідеально вписується у щоденні образи, підходить для офісних аутфітів, прогулянок та подорожей, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Андре Тана. Дизайнер розповів про найкращі светри, які сформують сучасний вигляд та дозволять створювати невимушені образи в холодну пору року.
Які светри в тренді цієї зими?
Пухнастий светр
Така річ зараз на піку популярності. Светри з довгим ворсом додають затишку. Вони ідеально підходять під джинси та спіднички.
Светр з принтом Аргайл
Дизайнер каже, що светр чудово поєднується зі штанами, джинсами та мініспідницями. Така класика зараз дуже актуальна.
Светр незвичного крою
Андре Тан зазначив, що такі светри є його фаворитами цієї зими. Це може бути варіант з незвичайним рукавом чи додатковим елементом. Светр має бути таким, щоб його хотілося розглядати.
Червоний светр
Цього сезону в моді червоні светри у всіх відтінках. Він став справжнім символом сезону. Без червоного светра складно уявити зимовий гардероб. Він додасть образу енергійності та створить стильний акцент навіть у мінімалістичних поєднаннях.
Як виглядають трендові светри: дивіться відео
До слова, стилісти рекомендують мати у зимовому гардеробі класичні штани, штани кльош і штани з екошкіри, пише Cosmopolitan. Чорний низ повертається в моду, і ці моделі штанів легко комбінуються з верхнім одягом та взуттям для створення стильних зимових образів.
На які ще матеріали звернути увагу?
