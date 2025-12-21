Светр – найбажаніша річ зими: Андре Тан розповів, що саме купити у грудні

У зимову пору светр стає одним з ключових елементів гардероба. Це універсальна, комфортна та стильна річ, яка здатна вдало довершити будь-який низ – штани, джинси, лосини чи спідницю. Андре Тан радо поділився найкращими варіантами, які варто придбати вже у грудні.

Светр ідеально вписується у щоденні образи, підходить для офісних аутфітів, прогулянок та подорожей, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Андре Тана. Дизайнер розповів про найкращі светри, які сформують сучасний вигляд та дозволять створювати невимушені образи в холодну пору року.

Які светри в тренді цієї зими?

Пухнастий светр

Така річ зараз на піку популярності. Светри з довгим ворсом додають затишку. Вони ідеально підходять під джинси та спіднички.

Светр з принтом Аргайл

Дизайнер каже, що светр чудово поєднується зі штанами, джинсами та мініспідницями. Така класика зараз дуже актуальна.

Светр незвичного крою

Андре Тан зазначив, що такі светри є його фаворитами цієї зими. Це може бути варіант з незвичайним рукавом чи додатковим елементом. Светр має бути таким, щоб його хотілося розглядати.

Червоний светр

Цього сезону в моді червоні светри у всіх відтінках. Він став справжнім символом сезону. Без червоного светра складно уявити зимовий гардероб. Він додасть образу енергійності та створить стильний акцент навіть у мінімалістичних поєднаннях.

До слова, стилісти рекомендують мати у зимовому гардеробі класичні штани, штани кльош і штани з екошкіри, пише Cosmopolitan. Чорний низ повертається в моду, і ці моделі штанів легко комбінуються з верхнім одягом та взуттям для створення стильних зимових образів.

На які ще матеріали звернути увагу?