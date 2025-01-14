Это будет вав: Андре Тан рассказал о любимых трендах 2025 года

Известный дизайнер Андре Тан рассказал поклонницам о самых главных трендах 2025 года и даже назвал их любимыми. Представленных несколько элементов вещей станут главными в ближайшие сезоны и завоюют популярность многих модниц.

Андре Тан активно ведет свой блог о моде и рассказывает об актуальных позициях нарядов, аксессуаров или даже предостерегает от определенных антитрендовых вещей, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу дизайнера.

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Недавно Андре Тан уже делился трендовым нарядом на 2025 год, впрочем теперь выпустил вторую часть и отметил, что вещи, которые войдут в моду уже совсем скоро, являются его любимыми.

Кружевные элементы

Дизайнер отметил, что в этом году кружево будет просто на любом наряде. Бренды представили с кружевом колготы, топы, перчатки, платья, обувь, носки. Андре Тан добавил, что тенденция на кружево выглядит невероятно женственно и сексуально.



Красивые вещи, которые будут в тренде в 2025 году / Фото Pinterest

Бохо стиль

Этот стиль ворвался в моду еще в прошлом году, однако уже в 2025 году он будет на пике популярности. Бохо шик состоит из натуральных тканей, свободных и объемных тканей, многослойности и множество дополнительных деталей, состоящий из бахромы, кружева, вышивки и всевозможных рюшей. Вещи в бохо стиле – яркие, цветные и принтованные.

Стоит также добавить в свой гардероб шляпки, платки, повязки и веселую бижутерию. Дизайнер добавил, что обожает стиль бохо из 70-х, поскольку это его любимая эпоха.



Стильные вещи, которые будут в тренде в 2025 году / Фото Pinterest

Бахрома

Именно бахрома является ключевым элементом бохо-шика и универсальная деталь, которая идеально вписывается в гардероб каждой женщины. На протяжении всех сезонов бахромы будет много на разных вещах.



Красивые вещи, которые будут в тренде в 2025 году / Фото Pinterest

Ранее Андре Тан рассказывал о том, что в 2025 году в моде будут приталенные силуэты, наряды в ярких цветах и конечно же главный оттенок – Mocha Mousse. Дизайнер рассказал, что тренд на вещи оверсайз начнет понемногу отходить. Монохром будет оставаться актуальным, впрочем все же стоит начинать разбавлять аутфиты яркими элементами гардероба и не забывать об оттенке шоколадного мусса.