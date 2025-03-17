Андре Тан назвал главные цвета весны: это наслаждение для глаз

Один из самых известных мужчин в украинской модной индустрии Андре Тан рассказал о трендовых цветах на весенне-летний период. Он выделил лучшие оттенки, которые выглядят невероятно, поэтому советуем обратить на них особое внимание.

Андре Тан уже много лет ведет свою любимую рубрику с советами, поэтому представил своим читателям новую подборку с трендовыми цветами, которые невозможно обойти вниманием, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу дизайнера.

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Модельер отметил, что нас ждут сочные оттенки вдохновленные природой и яркие акценты. Даже если вы не любите такие эффектные оттенки, то в этом году стоит что-то добавить в свой гардероб, поскольку они способны добавить образу невероятной изюминки.

Апельсиновая прохлада

Дизайнеры представили на подиумах немало платьев в интересном оранжевом оттенке, поэтому советуем присмотреться к этому цвету, поскольку он имеет впечатляющий вид.



Андре Тан назвал красивые цвета весны / Фото из инстаграма дизайнера

Бежевый

Андре Тан называет модный цвет оттенком отрубей, и для того, чтобы лучше его понять, обращайте внимание на вещи в бежевых оттенках. Выглядит цвет дорого и роскошно.



Андре Тан назвал красивые цвета весны / Фото из инстаграма дизайнера

Белый виноград

Такой оттенок скорее напоминает лаймовый, но не такой разительный, поэтому можно склоняться при поиске наряда к цвету белого винограда. Наряды в этом оттенке однозначно улучшат любой ваш выход.



Андре Тан назвал красивые цвета весны / Фото из инстаграма дизайнера

Крокус

Эффектный фиолетовый оттенок, который напоминает цвет весенних крокусов, может показаться слишком ярким, но поверьте, образы с этим оттенком превзойдут все ваши ожидания.



Андре Тан назвал красивые цвета весны / Фото из инстаграма дизайнера

Лаймовый крем

Цвет подойдет всем, кто хочет добавить яркости, но боится видеть на себе насыщенные оттенки. На весеннюю пору делайте ставку на базовые вещи, которые легко интегрировать в гардероб.



Андре Тан назвал красивые цвета весны / Фото из инстаграма дизайнера

Незабываемый синий

Впечатляющий цвет способен поразить с первых секунд, поэтому даже не сомневайтесь в том, что вам точно стоит добавить его в свой гардероб!



Андре Тан назвал красивые цвета весны / Фото из инстаграма дизайнера

Кстати, среди многих цветов, специалисты определили один цвет, который носят богатые женщины. Для того, чтобы иметь роскошный вид, стоит добавить в свой гардероб серый цвет.