Почему образ может выглядеть дешево: Андре Тан назвал основные ошибки

Андре Тан ведет активно свою рубрику в инстаграме, поэтому на этот раз решил рассказать не только о модных трендах, но и об ошибках в создании образа, из-за которых гардероб может дешево выглядеть.

Дизайнер учит всех девушек красиво одеваться, но вместе с тем делится секретами, которые помогут не только подобрать правильную одежду, но и избежать определенного наряда, который приведет к порче общего вида, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана.

Читайте также Что надеть на выпускной: Андре Тан назвал лучшие образы, которые завораживают

Ошибки, которые удешевляют образ

По словам Андре Тана, одна и та же одежда на разных людях выглядит по-разному! И дело не в цене этих вещей и даже не фигуре, а в деталях, балансе и умении "собрать" образ. Дизайнер собрал основные ошибки, которые часто удешевляют даже самый дорогой гардероб



Аксессуары, которые "кричат"

Золотистая бижутерия обесценивает образ. Лучше всего работает серебро, жемчужинки или аккуратные серьги-кольца.

Оверсайз без структуры

Наряд размера оверсайз – это отличный прием, но следует помнить, что он требует баланса. Если нет четкой формы, акцента на талии или правильного низа, то вещи начинают "съедать" аутфит. К примеру, если верх объемный, тогда низ должен быть сдержанным.

К слову! Недавно Андре Тан рассказал о вещах, которые будут в моде этим летом. Больше читайте обо всем в нашем материале.



Много трендов одновременно

Не стоит в один образ добавлять брюки карго, массивные кроссовки, бомбер, бейсболку и много других трендовых вещей. Выберите только один – три знаковых акцента для сдержанности и баланса.



Неудачные ткани

Блестящий полиэстер, искусственная кожа, трескается, тонкий трикотаж, который подчеркивает каждую складку – все это удешевляет образ. Хорошие ткани должны быть не обязательно дорогие. Хлопок, шерсть, плотная вискоза, костюмная ткань, деним – выглядит гораздо лучше,

– отметил Андре Тан.

Лишние элементы

Не совсем красиво выглядит образ, когда есть много блесток, цепей, рюшей и перьев. Образ должен иметь фокус – интересный крой, цветной акцент или яркая деталь.

Дизайнер добавил, что то, как мы выглядим – наша визитная карточка, поскольку первое впечатление о человеке составляют уже за несколько секунд. Если у вас есть определенные трудности со стилизацией, тогда советуем выбирать базовые вещи, которые могут выглядеть дорого, если они подобраны по фигуре, выполнены из качественных материалов, опрятные и правильно скомбинированы. Одежда меняет восприятие человека, поэтому важно работать над этим процессом.