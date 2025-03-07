Андре Тан представил коллекцию с Инной Белень – победительницей "Холостяка"

Украинский дизайнер Андре Тан любит создавать наряды в коллаборации с известными людьми. На этот раз он представил лимитированную коллекцию ANDRE TAN x INNA BELEN "Время любить себя".

Эту коллаборацию Андре Тан решил презентовать вместе с Инной Белень, которая стала победительницей 13-го сезона телешоу "Холостяк", где главным героем был Александр Терен, пишет 24 Канал.

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Наряды Андре и Инны – это эксклюзивный дроп – настоящий гимн любви к себе, где каждая деталь рассказывает историю принятия, силы и внутренней гармонии.

В коллекцию вошли вещи в стиле streetwear: белые и черные худи, футболки и рубашки, украшенные деликатными принтами роз. Для Инны Белень этот символ имеет особое значение: красная роза, полученная в финале "Холостяка" от Александра Терена, стала для нее не только знаком победы, но и олицетворением веры в себя.

Андре Тан трансформировал эту деталь в изысканный дизайн и яркие принты. Дизайнер умеет сочетать элегантность с современными трендами, поэтому наряд получился достаточно эффектным.

Контрастное сочетание белого и черного в коллекции отражает дуальность жизни: светлые моменты радости и темные оттенки вызовов, которые мы преодолеваем, чтобы стать лучшей версией себя. Лаконичный крой и комфортные силуэты подчеркивают философию Андре Тана: мода должна быть не только красивой, но и удобной, позволяя каждому чувствовать себя уверенно.

На "Холостяке" я искала любовь, но поняла, что самое главное – найти ее в себе. Эта коллекция – о том, как важно ежедневно выбирать себя,

– добавила Инна Белень.

Визуальная кампания коллекции раскрывает этот месседж через силуэты людей, держащих розы в руках и символизирующих течение жизни. Съемка стала настоящей одой простым, но важным вещам: любви, времени для себя и красоте, живущей в каждом.

"Инна – это воплощение силы и нежности, и я рад, что мы вместе создали нечто большее, чем просто одежда", – отметил дизайнер.

Невероятная коллекция Андре Тана и Инны Белень: смотрите видео

Андре Тан уже не впервые удивляет коллаборациями, сочетающими моду и смысл. Сотрудничество с Инной Белень – это новый шаг в его творчестве, где стиль становится голосом современных женщин, которые выбирают себя.