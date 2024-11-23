Андре Тан создал новогоднюю коллекцию "Fenix": наряды, которые влюбляют с первого взгляда

22 ноября Андре Тан представил новую коллекцию "Fenix", на которую его вдохновили одноименная птица и несокрушимость украинских женщин.

Символом и идейным вдохновением коллекции стала птица феникс, символ возрождения и бессмертия, пишет 24 Канал. Феникс, как известно, возрождается из пепла новой версией себя, молодым и сильным, и издавна представляет образ надежды для многих поколений, прочно укоренившийся в мифологии и фольклоре разных стран земного шара.

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Феникс – это вдохновляющий пример того, как можно найти в себе силы в трудные времена и невзгоды, подняться и продолжать движение. Настоящим фениксом сегодня я считаю украинскую женщину, каждого украинца – нас всех. Мы ежедневно встаем и возрождаемся в новом дне, двигаемся дальше к победе, потому что назад пути уже нет,

– отметил Андре Тан.

Главная особенность коллекции "Fenix" – использование большого количества бахромы. Коллекция состоит из дизайнерских платьев и повседневных вещей. Особым элементом коллекции стало платье-смокинг, где вместо стандартных рукавов – "крылья" из бахромы.



Новогодняя коллекция Андре Тана / Фото из инстаграма дизайнера



Новогодняя коллекция Андре Тана / Фото из инстаграма дизайнера

Бахрома на рукавах платьев, топов и жакетов - это приятная деталь, которая создает эффект движения, свободы и легкости, добавляет вещам изысканной динамики. Кроме большого количества платьев также присутствуют длинные макси-юбки, которые подчеркнут ее красоту независимо от телосложения тела, ведь они скроены наискосок, под углом – и таким образом идеально подойдут на любую фигуру.

Также новая коллекция имеет две доминирующие характеристики. Во-первых, это традиционное уже для Андре Тана функциональное удобство, которое помогает женщине быть "фениксом" каждый день и не переживать за свой внешний вид. Ведь сегодняшняя украинская женщина, из-за военных обстоятельств, вынуждена выполнять много дел и принимать гораздо большее количество решений, которые раньше она могла разделить с мужчиной – и у нее не всегда находится лишнее время на себя.



Новогодняя коллекция Андре Тана / Фото из инстаграма дизайнера



Новогодняя коллекция Андре Тана / Фото из инстаграма дизайнера

При этом женщины в любом возрасте остаются женщинами: они хотят внимания, хотят чувствовать себя красивыми, любимыми и желанными. Вторая ключевая характеристика коллекции "Fenix", которая учла и эти женские потребности. Сексуальность дизайнерских платьев с бахромой на рукавах помогает проживать жизнь в ритме танца и не терять воодушевление даже при неблагоприятных обстоятельствах.

"Иногда, чтобы принять правильное решение или должным образом оценить то, что происходит вокруг, надо немного оторваться от земли. Взлететь вверх как птица. "Fenix" – это мой new year resolution для всех украинцев. Стать птицей-фениксом, оторваться от земли – и загадать желание. Оно у всех одно, поэтому оно обязательно сбудется", – добавил Андре Тан.

Добавим, что впервые за долгое время в коллекции представлены аксессуары: две серебряные подвески FENIX ANDRE TAN x MINIMAL и свеча FENIX ANDRE TAN x Rebellion.