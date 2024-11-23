Символом та ідейним натхненням колекції став птах фенікс, символ відродження та безсмертя, пише 24 Канал. Фенікс, як відомо, відроджується з попелу новою версією себе, молодим та сильним, та з давніх-давен представляє образ надії для багатьох поколінь, міцно вкорінений у міфології та фольклорі різних країн земної кулі.

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Фенікс – це надихаючий приклад того, як можна знайти в собі сили у важкі часи та негаразди, піднятись і продовжувати рух. Справжнім феніксом сьогодні я вважаю українську жінку, кожного українця – нас всіх. Ми щодня встаємо та відроджуємось в новому дні, рухаємось далі до перемоги, бо назад шляху вже немає,

– зазначив Андре Тан.

Головна особливість колекції "Fenix" – використання великої кількості бахроми. Колекція складається з дизайнерських суконь та повсякденних речей. Особливим елементом колекції стала сукня-смокінг, де замість стандартних рукавів – "крила" з бахроми.



Новорічна колекція Андре Тана / Фото з інстаграму дизайнера



Новорічна колекція Андре Тана / Фото з інстаграму дизайнера

Бахрома на рукавах суконь, топів та жакетів — це приємна деталь, яка створює ефект руху, свободи та легкості, додає речам вишуканої динаміки. Крім великої кількості суконь також присутні довгі максіспідниці, які підкреслять її красу незалежно від статури тіла, адже вони скроєні навкіс, під кутом – і таким чином ідеально підійдуть на будь-яку фігуру.

Також нова колекція має дві домінуючі характеристики. По-перше, це традиційна вже для Андре Тана функціональна зручність, яка допомагає жінці бути «феніксом» кожен день та не переживати за свій зовнішній вигляд. Адже сьогоднішня українська жінка, через воєнні обставини, змушена виконувати багато справ та приймати набагато більшу кількість рішень, які раніше вона могла розділити з чоловіком – і у неї не завжди знаходиться зайвий час на себе.



Новорічна колекція Андре Тана / Фото з інстаграму дизайнера



Новорічна колекція Андре Тана / Фото з інстаграму дизайнера

При цьому жінки в будь-якому віці лишаються жінками: вони прагнуть уваги, хочуть відчувати себе красивими, коханими та бажаними. Друга ключова характеристика колекції "Fenix", яка врахувала і ці жіночі потреби. Сексуальність дизайнерських суконь з бахромою на рукавах допомагає проживати життя в ритмі танцю та не втрачати наснагу навіть за несприятливих обставин.

"Інколи, щоби прийняти правильне рішення або належним чином оцінити те, що відбувається навкруги, треба трохи відірватись від землі. Злетіти вверх як птах. "Fenix" – це мій new year resolution для всіх українців. Стати птахом-феніксом, відірватись від землі – і загадати бажання. Воно у всіх одне, тому воно обов’язково збудеться", – додав Андре Тан.

Додамо, що вперше за довгий час в колекції представлені аксесуари: дві срібні підвіски FENIX ANDRE TAN x MINIMAL та свічка FENIX ANDRE TAN x Rebellion.