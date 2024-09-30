Анджелина Джоли надела винтажное платье 1955 года: как дизайнер нарядов связана с Украиной

Голливудская актриса Анджелина Джоли появилась на красной дорожке, посетив премьеру фильма "Мария" на кинофестивале в Нью-Йорке. На событие знаменитость пришла в изысканном платье со своими детьми.

Анджелина Джоли любит поражать публику и фотографов особым нарядом, поэтому примерила на винтажное платье, которое ей невероятно подходило. У телеграм-канале "Лошадь в пальто от Гуччи" говорится о том, чем особенный наряд знаменитости.

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Анджелина Джоли в платье Madame Grès

Актриса надела платье от французского Модного дома Madame Grès. Наряд был создан еще в 1955 году, поэтому является настоящим винтажем. Дизайнер Гре–Жермен Эмили Кребс была связана с Украиной, поскольку в 1937 году вышла замуж за украинского художника Сергея Черевкова.

Он родился в 1899 году и закончил художественную школу в Киеве. Свои полотна Черевков подписывал анаграммой Gres (от Serge). После рождения дочери Анны супруги развелись, а тогда Жермен выбрала новое имя – Мадам Гре, назвав им свой Модный дом, который создала в 1942 году.

Голливудская актриса Анджелина Джоли выбрала для себя платье в молочном оттенке на бретельках и драпировкой, которые были визитной карточкой бренда. Платье от Мадам Гре обожали Марлен Дитрих и Жаклин Кеннеди. Нежное платье украшала плиссированная юбка.

Знаменитость уложила волосы в легкие локоны, довершив образ бархатными бордовыми туфлями на каблуках. Визажисты создали насыщенный макияж, подчеркнув губы красной помадой, а веки – черной подводкой.



Безупречный образ Анджелины Джоли / Фото Getty Images

На событие Анджелина пришла со своими детьми – 23-летним Медоксом, 20-летним Паксом и 19-летней Захарой. Ребята надели черный и серый костюм, а Захара позировала в шелковом платье жемчужного оттенка.



Анджелина Джоли с детьми / Фото Getty Images

Фильм "Мария" посвящен последним годам оперной певицы Марии Каллас. Главную героиню сыграла Анджелина Джоли, которая уже получила восторженные отзывы от многих критиков. Ей даже предвещают номинацию на "Оскар", поскольку после показа фильма зрители всколыхнули зал многоминутными овациями. Актриса впервые сыграла в фильме за последние 3 года, поскольку сейчас она посвящает время режиссерской карьере, а не актерской.