Забудьте о них: какие цвета этой весной уже не в моде: какие цвета этой весной уже не в моде

Неактуальных цветов одежды надо избегать так же как и антитрендовых вещей, поскольку цвет является ключевым элементом образа. Если цвет выглядит неуместно, то образ не спасет даже дорогая ткань.

Каждый сезон модные дизайнеры представляют новые цвета, поэтому некоторые из них отходят на второй план, другие же вовсе становятся антитрендовыми, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

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Эксперты по стилю больше рассказали о неактуальных цветах, которые делают образ старомодным, поэтому от них стоит избавиться.

Бордовый цвет

Наряды в бордовом цвете больше подходит к осенним образам, а весной он слишком тяжелый. Бордовый способен "съесть" всю нежность весенних оттенков. А вот бледно-розовый прекрасно подходит в виде костюма, шелкового платья или даже базовой футболки.

Желтый цвет

Очень яркий желтый цвет в весеннюю пору может быть слишком дерзким и даже агрессивным, поэтому от него лучше избавиться. Вместо этого можно выбирать голубой оттенок. Он подходит каждому цветотипу, добавляет свежести лицу и подчеркивает цвет глаз.

Темно-коричневый

Этот цвет лучше всего подходит для осени или зимы, а вот весной его следует избегать. Эксперты говорят, что он очень утяжеляет образ, особенно на плотных материалах. Вместо коричневого лучше выбирать маслянисто-желтый. Он довольно нежный и с солнечным намеком. Он создает светлый и теплый образ и не требует слишком много внимания.

Глубокий серый цвет

Серый цвет прекрасно смотрится на офисный образах или в зимних капсулах, а вот весной он неуместен. Специалисты отмечают, что серый приглушает тон лица, которое теряет контраст на фоне зелени. Альтернативой станет пудровый зеленый, который подходит всем. Он хорошо смотрится с белым, кремовым и песочным.

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