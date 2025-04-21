В 2025 году весенние модные цветовые тенденции не отошли от тех цветов, к которым мы привыкли и считаем вневременными, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

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Стилисты определили определенные цвета, которые выглядят очень высококлассно и дорого. Они отлично выглядят, поэтому большинство модниц точно будут носить эти оттенки до конца лета.

Маслянистый

Оттенок растопленного сливочного масла выглядит идеально. С помощью этого цвета можно создать немало элегантных цветов.

Оливковый

Ярко-зеленый цвет может быть несколько кричащим, поэтому советуем выбрать взамен оливковый оттенок. Цвет удачно сочетается со многими другими оттенками.

Экрю

Этот цвет является не таким насыщенным, как чистый белый, однако является идеальным дополнением к базовым оттенкам из весеннего гардероба. Можно носить этот цвет с ног до головы, чтобы иметь эффектный вид.

Светло-голубой

Весной светло-голубой оттенок имеет свежий вид, поэтому для того, чтобы подчеркнуть образ, советуем выбирать рубашку в этом оттенке, или же выбирать основную вещь в этом цвете.

Розовый

Этот цвет уже давно стал синонимом весенней одежды. Мягкие пудрово-розовые оттенки придадут образу определенной нежности и легкости.

В 2025 году в моде будут разнообразные модели летней обуви, которые идеально дополнят платья. Больше о них читайте в нашем материале.