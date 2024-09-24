3 старомодные прически, которые уже никто не носит: сразу добавляют лишнего возраста

Создавая образ мы обращаем внимание на актуальные и трендовые вещи, дополняя look украшениями и аксессуарами. Очень важно не забывать о прическе, которая тоже влияет на общий вид, поэтому надо навсегда избавиться от нескольких устаревших вариантов.

Иногда каждая из нас может допустить ошибку, сделав прическу, которая уже длительное время считается устаревшей, пишет Lady 24. Старомодные прически способны визуально добавлять возраста, а еще покажут всем, что вы застряли в прошлом. Именно поэтому советуем больше не повторять трех вариантов причесок, которые испортят любой ваш образ.

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Гофрированные волосы

Такой вариант прически автоматически несет негативный эффект, потому что возвращает нас в далекий 2010 год. В современной жизни уже все отказались от гофрирования волос. Девайс сильно сжигает и портит волосы, а такая прическа добавляет неестественного объема. Сейчас в моде натуральность и легкость.



Устаревшие прически, которые давно вышли из моды / Фото Pinterest

Объемные косички

Когда-то в моде были объемные косички, пряди которых даже вытягивали наружу, чтобы прическа была стильной и модной. Однако сейчас уже такие косы никто не плетет, поэтому вам надо о них забыть и больше не повторять. Если хотите дополнить образ косичкой, то заплетите классическую косу с использованием минималистичной резинки.



Устаревшие прически, которые давно вышли из моды / Фото Pinterest

Пучок из греческой резинки

Более 10 лет назад все фанатели от резинки, на которую зачесывали волосы сзади. Такая прическа создавала образ греческой богини, однако сейчас это уже совсем неактуально, а такой пучок способен испортить любой самый модный образ.



Устаревшие прически, которые давно вышли из моды / Фото Pinterest

Женские волосы – главный признак красоты, однако все можно очень быстро испортить, если сделать прическу или стрижку, которая уже давно вышла из моды. Именно поэтому советуем обращать внимание на антитрендовые позиции и не применять их в семейной жизни.