Інколи кожна з нас може припуститися помилки, зробивши зачіску, яка вже тривалий час вважається застарілою, пише Lady 24. Старомодні зачіски здатні візуально додавати віку, а ще покажуть всім, що ви застрягнули в минулому. Саме тому радимо більше не повторювати трьох варіантів зачісок, які зіпсують будь-який ваш образ.

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Гофроване волосся

Такий варіант зачіски автоматично несе негативний ефект, бо повертає нас в далекий 2010 рік. У сучасному житті вже всі відмовилися від гофрування волосся. Девайс сильно спалює та псує волосся, а така зачіска додає неприродного об’єму. Зараз у моді натуральність та легкість.



Застарілі зачіски, які давно вийшли з моди / Фото Pinterest

Об’ємні косички

Колись у моді були об’ємні косички, пасма яких навіть витягали назовні, щоб зачіска була стильною та модною. Однак зараз вже такі коси ніхто не плете, тому вам треба про них забути й більше не повторювати. Якщо хочете доповнити образ косичкою, то заплетіть класичну косу з використанням мінімалістичної гумки.



Застарілі зачіски, які давно вийшли з моди / Фото Pinterest

Пучок з грецької гумки

Понад 10 років тому всі фанатіли від гумки, на яку зачісували волосся ззаду. Така зачіска створювала образ грецької богині, однак зараз це вже зовсім неактуально, а такий пучок здатен зіпсувати будь-який наймодніший образ.



Застарілі зачіски, які давно вийшли з моди / Фото Pinterest

Жіноче волосся – головна ознака краси, однак все можна дуже швидко зіпсувати, якщо зробити зачіску чи стрижку, яка вже давно вийшла з моди. Саме тому радимо звертати увагу на антитрендові позиції та не застосовувати їх у сімейному житті.