Колись у моді могло бути до 10 модних зачісок, тож кожна робила собі те, що їй було до вподоби, пише Lady 24. Втім тепер тренди звузились до кількох стрижок, які вважаються найактуальнішими.

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Промоніторивши модні видання та стрижки відомих інфлюенсерок ми визначили 3 суперпопулярні зачіски, які будуть в моді до кінця року.

Каре

Багато дівчат відмовилися від довгого волосся, обравши для себе стрижку каре. Вже кілька років без короткого волосся не обходиться модна інфлюенсерка Аліна Френдій, а блогерка Саша Бо також нещодавно підстригла собі довге каре.

Чомусь кажуть, що після стрижки у жінки змінюється життя, а відстрижене волосся прибирає увесь негатив, тож якщо вірите в прикмети, можете спробувати для себе таку стрижку, яка є зараз модною та популярною.

Чубчик-шторка

Колись у моді були рівні чубчики, але зараз вони зовсім неактуальні, оскільки додають лиш зайвого віку. Натомість hair-стилісти придумали чубчик-шторку, яка ідеально підходить до всіх форм обличчя, легко вкладається та навіть прибирає кілька зайвих років.

Рівний зріз на довгому волоссі

Які б зачіски не були в моді, актуальним завжди залишається довге пряме волосся. Багато років незмінними своєму стилю є українська акторка Ксенія Мішина та голлівудська актриса Демі Мур. В обох жінок довге волосся та рівний зріз, який вони час від часу поновлюють, підстригаючи кінчики.

Надихнувшись модними стрижками, у вас є можливість побачити, як різні зачіски виглядають на дівчатах та спробувати й собі додати оновлення в стилі завдяки стрижці каре, чубчику чи рівному зрізі волосся. Всі ці зачіски будуть однозначно популярними до кінця року і ще точно не вийдуть з трендів у наступному році.