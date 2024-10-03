В моду врываются некоторые ретро-фасоны сумок или винтажные аксессуары, но это нет ничего общего с устаревшими моделями, которые уже длительное время находятся вне мира моды, пишет Lady 24.

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Женская сумка – это не только средство для хранения кошелька, телефона и косметики. Это еще и стильный аксессуар, который дополняет и совершенствует наши образы, поэтому важно отказаться от некоторых фасонов, которые уже никто почти не носит в 2024 году.

Сумка-бананка

Такая сумка достаточно удобная, потому что не обременяет ни одну из рук, впрочем бум на бананки уже давно прошел. Сейчас их крайне редко кто покупает из девушек, и даже мужчины уже отказались от таких сумок. Если принимать во внимание удобство и функциональность, то сейчас на первом месте базовые сумки-шоперы, а бананки уже несколько лет считаются антитрендовыми.



Антитрендовые сумки осени / Фото Pinterest

Миниатюрная сумка

Раньше все фанатели от маленьких микросумочек, моду на которые запустил бренд Jacquemus. Маленькая сумка до сих пор является их культовой, однако сейчас она уже не популярна. И носить осенью такие сумки довольно странно, потому что в паре с пальто и ботинками она будет выглядеть непропорционально и несколько странно.

Антитрендовые сумки осени / Фото Pinterest

Сумка с массивными цепочками

Несколько лет назад бренд Bottega Veneta запустил моду на сумки с массивными золотистыми цепочками. Этот аксессуар имели все модницы в разных цветах и размерах, однако в 2024 году эта сумка считается устаревшей, поэтому ею лучше не дополнять никакие образы.

Антитрендовые сумки осени / Фото Pinterest

В этом году делайте ставку на плетеную кожу, сумку в форме полумесяца и объемные сумки из замши, в которые можно поместить много вещей – от ноутбука до книг. Именно эти 3 варианта сумок чаще всего встречаются в образах модных девушек.