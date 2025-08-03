Модницам стоит не только оставаться в курсе актуальных тенденций, но и распознавать и отказываться от стилей, которые уже потеряли свою актуальность. Некоторые вещи лучше положить чуть дальше на полку гардероба, и дождаться, пока они вернутся в моду.

На этот раз 4 главными антитрендами лета 2025 поделился украинский дизайнер Андре Тан, пишет 24 Канал. Поверьте, эти вещи есть в гардеробе каждой из нас!

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Что не стоит носить летом 2025?

Тотальная прозрачность

В модном сезоне лета 2025 года прозрачные платья с видимым нижним бельем, которым часто отдают предпочтение западные знаменитости на красных дорожках, выходят из моды.

Тан советует выбирать либо полупрозрачные элементы, или умело сочетать их с базовыми топами или боди для более современного образа.

2. Ультракороткие мини

Выбор слишком министиля может представлять риск чрезмерного обнажения. Если нужно постоянно контролировать свои движения, то наряд точно не является идеальным луком. Лучше всего выбирать одежду средней длины.



Слишком короткие юбки и платья могут быть признаком безвкусицы в 2025 году / Фото Unsplash

3. Блестящие ткани

В своем модном совете эксперт предполагает, что такие материалы, как сатин, пайетки и металлик, могут быть не лучшими для дневного ношения, особенно в жаркую погоду.

Такой блеск стоит приберечь для вечерних мероприятий, а для дневных прогулок, особенно для утреннего кофе в кафе, выбирать матовые и мягкие текстуры.

4. Перебор с декором

В нынешних трендах большое количество воланов, стразов, вырезов и бантов может перегрузить образ.



Слишком много декора на одежде – не в тренде / Фото Pinterest

Стилист Тан утверждает, что выбор единственного акцента в наряде – это ключ к достижению стильного и элегантного вида.

К слову, ранее Андре Тан назвал аксессуары на лето 2025 года. Они придадут образу элегантности и стильности, подходят для разных летних причесок и стилей.