Ценители и коллекционеры возносят парфюмерию до статуса искусства, рассматривая ее как вечное и вневременное самовыражение. Но с развитием тенденций становится понятно, что ароматы не застрахованы от капризов моды, а определенные запахи со временем теряют свою популярность.

Это не значит, что сразу надо выбрасывать ароматы, ведь модное то, что нравится. Просто следует знать, что некоторые духи морально устарели, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

Читайте также Самый трендовый педикюр в августе: цвет, который покорил сердца миллионов девушек

Какие духи уже немодные?

DKNY Be Delicious Donna Karan

Аромат яблока и огурца с нотками ландыша и магнолии произвел неизгладимое впечатление после своего дебюта. Известный свежим начальным звучанием, сочетающим цитрусовые с ледяным оттенком, этот аромат очаровал потребителей и побил рекорды продаж в начале 2000-х годов.

Часто отмечают, что мало кто из молодых женщин той эпохи может сказать, что не обладал выразительным зеленым флаконом. Однако, на современном рынке аромат, похоже, потерял свою привлекательность. Критики выражают беспокойство относительно его синтетических качеств, сравнивая запах с ароматом освежителя воздуха.



Эти духи считаются такими, вышедшими из моды / Фото Sabina

L'Imperatrice 3 Dolce&Gabbana

Аромат "Императрица" когда-то очаровал уникальным сочетанием киви и арбуза. Он был создан путем настаивания этих фруктов на воде, в результате чего появился свежий и яркий профиль аромата.

Однако, недавно парфюм столкнулся с критикой, и многие потребители теперь называют его неудачным вариантом на рынке парфюмерии. Несмотря на первоначальное признание, некоторые считают этот аромат "худшим парфюмерным кошмаром".



Этот аромат вышел из моды / Фото Dolce&Gabbana

Gucci Rush Gucci

На волне ностальгии многие ассоциируют Gucci Rush с цветными карандашами, прическами Барби и пластиковыми цветами. Эти настроения не лишены оснований. Аромат характеризуется сливочными, искусственными персиковыми нотами и непреодолимой сладостью цветочных оттенков.



Gucci Rush называют не модными / Фото Gucci

В начале 2000-х Gucci Rush доминировал на улицах, в ночных клубах и на рынках, оставляя яркий шлейф, что не забывается. Однако, через три десятилетия популярный когда-то аромат претерпел значительный спад продаж, что ознаменовало конец эпохи культового пластикового персикового аромата.

Bright Crystal Versace

Этот аромат с нотами лепестков розового пиона, гранатовой кожуры и водяных лотосов вызывает в воображении образ молодой девушки, одетой в струящееся шифоновое платье и розовую шляпку, которая прогуливается по весеннему саду.



Аромат используют меньше, но он не безнадежен / Фото Versace

Он существует уже 30 лет и некоторые потребители выражают чувство усталости от этого аромата. Однако, эксперты отрасли утверждают, что он далеко не безнадежно устарел.

Также такими, вышедшими из моды, считают Lady Million Paco Rabanne, Ultraviolet Paco Rabanne, Nina Ricci, 5th Avenue Elizabeth Arden, Addict Dior и многие другие ароматы 2000-х.

А ранее 24 Канал писал о 5 лучших парфюмов на осень.