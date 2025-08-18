Поціновувачі та колекціонери підносять парфумерію до статусу мистецтва, розглядаючи її як вічне і позачасове самовираження. Але з розвитком тенденцій стає зрозуміло, що аромати не застраховані від примх моди, а певні запахи з часом втрачають свою популярність.

Це не означає, що одразу треба викидати аромати, адже модне те, що подобається. Просто слід знати, що деякі парфуми морально застаріли, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

Читайте також Найтрендовіший педикюр у серпні: колір, який підкорив серця мільйонів дівчат

Які парфуми вже немодні?

DKNY Be Delicious Donna Karan

Аромат яблука та огірка з нотками конвалії та магнолії справив незабутнє враження після свого дебюту. Відомий свіжим початковим звучанням, що поєднує цитрусові з крижаним відтінком, цей аромат зачарував споживачів і побив рекорди продажів на початку 2000-х років.

Часто зазначають, що мало хто з молодих жінок тієї епохи може сказати, що не володів виразним зеленим флаконом. Однак, на сучасному ринку аромат, схоже, втратив свою привабливість. Критики висловлюють занепокоєння щодо його синтетичних якостей, порівнюючи запах з ароматом освіжувача повітря.



Ці парфуми вважаються такими, що вийшли з моди / Фото Sabina

L'Imperatrice 3 Dolce&Gabbana

Аромат "Імператриця" колись зачарував унікальним поєднанням ківі та кавуна. Він був створений шляхом настоювання цих фруктів на воді, в результаті чого з'явився свіжий і яскравий профіль аромату.

Однак, нещодавно парфум зіткнувся з критикою, і багато споживачів тепер називають його невдалим варіантом на ринку парфумерії. Попри початкове визнання, дехто вважає цей аромат "найгіршим парфумерним кошмаром".



Цей аромат вийшов з моди / Фото Dolce&Gabbana

Gucci Rush Gucci

На хвилі ностальгії багато хто асоціює Gucci Rush з кольоровими олівцями, зачісками Барбі та пластиковими квітами. Ці настрої не позбавлені підстав. Аромат характеризується вершковими, штучними персиковими нотами та непереборною солодкістю квіткових відтінків.



Gucci Rush називають не модними / Фото Gucci

На початку 2000-х Gucci Rush домінував на вулицях, у нічних клубах і на ринках, залишаючи яскравий шлейф, що не забувається. Однак, через три десятиліття популярний колись аромат зазнав значного спаду продажів, що ознаменувало кінець епохи культового пластикового персикового аромату.

Bright Crystal Versace

Цей аромат з нотами пелюсток рожевої півонії, гранатової шкірки та водяних лотосів викликає в уяві образ молодої дівчини, одягненої в струмливу шифонову сукню та рожевий капелюшок, яка прогулюється весняним садом.



Аромат використовують менше, але він не безнадійний / Фото Versace

Він існує вже 30 років й деякі споживачі висловлюють відчуття втоми від цього аромату. Проте, експерти галузі стверджують, що він далеко не безнадійно застарів.

Також такими, що вийшли з моди, вважають Lady Million Paco Rabanne, Ultraviolet Paco Rabanne, Nina Nina Ricci, 5th Avenue Elizabeth Arden, Addict Dior та багато інших ароматів 2000-х.

А раніше 24 Канал писав про 5 найкращих парфумів на осінь.