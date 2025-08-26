Несмотря на огромное многообразие духов, большинство девушек все равно чаще всего останавливают свое внимание на ароматах, которые напоминают лето, пишет 24 Канал со ссылкой на In Jounal. В представленных духах содержатся такие традиционные летние ноты как бергамот, кокос, фрукты, цветы и цитрусовые.

Какие духи долго пахнут?

Chanel – Chance Eau Splendide Eau De Parfum

Самый новый выпуск духов наполнен цветочно-фруктовым запахом. Сначала чувствуется запах сочной малины и розы, а потом раскрывается аромат кедра, мускуса, фиалки и ириса.



Ароматы с летним запахом и длинным шлейфом / Фото Pinterest

Yves Saint Laurent – Libre

Известный аромат имеет цитрусовый характер. Парфюм вдохновлен Средиземноморьем, поэтому в нем присутствуют свежие цитрусовые ноты (зеленый мандарин, цветы апельсина, бергамот), которые переплетаются с лавандой.



Juliette Has a Gun – Miami Shake

Гурманский парфюм состоит из лесной земляники, цветка апельсина и ванили. Специалисты говорят, что запах понравится даже тем, кто не любит сладких гурманских ароматов.



Jo Malone London – Beach Blossom

Парфюм бренда Jo Malone состоит из ноток кокосовой воды, кедра, лайма, мяты, бобов тонка, ванили и ветивера. Это новейшие духи от бренда Jo Malone. Кокос придает тропического оттенка, а ваниль – кремового.



Maison Margiela – Never Ending Summer

Аромат имеет цитрусовый характер. В нем присутствует нота апероля, горького апельсина и перца. В сердце парфюма присутствует зеленый чай, кардамон и мускатный орех, а в базе – ветивер, кедр, ваниль и пачули.



