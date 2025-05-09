Знаменитые юбки из 90-х снова в моде: станут вашими любимыми

Атласная юбка является самым желанным предметом одежды на конец весны – начало лета. Иногда джинсы и брюки надоедают, поэтому хочется добавить чего-то более интересного в свой аутфит. В таком случае предлагаем рассмотреть вещь, которая была в моде в 90-х годах.

Когда-то такие иконы стиля как Кэролайн Бессетт Кеннеди и Кейт Мосс, устанавливали стандарты уличной моды, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. В 90-х на улицах и красных дорожках доминировали простые линии и изысканные сочетания. Атласная юбка теперь снова в моде, поэтому ее смело можно добавлять в свой гардероб.

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Юбка-комбинация – предмет одежды, который можно адаптировать к любому событию. Атласную юбку можно совместить с классической белой футболкой, майкой, топом или корсетом и надеть красивые туфли или босоножки. Для вечернего выхода на верх можно одеть блейзер, лонгслив или блузу.

К слову! Недавно мы рассказали о брюках, которые стали популярными благодаря своей универсальности и способности сочетаться с различными стилями, включая официально-деловой.

В коллекциях многих брендов юбки представлены в классическом варианте в длине миди. Крой – расширяется от бедер до колен, впрочем еще лучше смотрятся модели в длине макси. Доминирующее место заняли модели в пастельных тонах, но также остаются актуальными черные варианты, которые можно выгодно совместить с любым нарядом.

В нашей подборке мы собрали несколько самых интересных образов с юбкой, чтобы вы могли вдохновиться стильными образами и приобрести что-то для себя.

Розовая футболка + юбка в горошек

Белая футболка + белая юбка

Коричневая жилетка + юбка коричневая