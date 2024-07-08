Австралийка сорвала джекпот в размере 20 тысяч долларов после невероятной находки на дорожке

Австралийская охотница за золотом рассказала, как ее подруга разбогатела на 20 000 долларов после того, как нашла огромный самородок золота.

Как девушкам удалось отыскать ценный слиток и как выглядит находка, рассказываем далее.

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Как девушки случайно нашли золото

Молодая австралийская охотница за золотом, известна благодаря своему участию в реалити "Золотая лихорадка", рассказала, как ее подруга разбогатела на 20 000 долларов после того, как наткнулась на огромный самородок золота во время прогулки.

27-летняя Тайлер Махони сказала, что ее знакомая нашла самородок в Калгурле, золотодобывающем городе, совершенно случайно.

Она добавляет, что не может поверить в удачу своей подруги, учитывая, как чрезвычайно редко кто-то случайно добывает золото.

Как выглядит найденное золото: смотрите фото

Она нашла его на земле, когда шла сквозь кусты,

– поделилась женщина

После того как самородок в форме сердца весом 146 граммов был очищен, он имел привлекательный вид, а подписчики Махони в социальных сетях были поражены как его размером, так и тем, что его нашли просто на виду.

"Ого! Он огромный. Какая красота, безумно красивая находка", "Иисус, я бы хотел зацепиться ногой о что-то такое, идя через кусты", "Это настоящее золотое сердце", – писали люди.