Видео с бабушкой на концерте буквально покорило сеть. Многие пользователи восхищаются невероятной энергетикой 81-летней Кэт, которая танцевала на концерте вместе с внуками.

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81-летняя бабушка зажигала вместе с молодежью

Внуки решили устроить сюрприз для своей бабушки Кэт, которой исполнилось 81 год. Так, ей подарили зашифрованное письмо, в котором женщина должна была прочитать акростих и догадаться, куда ее приглашают.

Так, бабушка сначала не поняла, что ей подарили, однако, когда пришло осознание, то женщина не сдерживала эмоций и кричала от счастья.

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Так, 7 июля 2024 года на стадионе Уэмбли в Лондоне легендарная рок-группа AC/DC устроила масштабный концерт. Бабушка вместе с внуками была в вип-зоне, где пела, танцевала и "отрывалась" на полную вместе с другими фанами группы.

81-летняя бабушка покорила и других людей, которые были на концерте. Все восхищались ее любовью к музыке и невероятной энергетикой.

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В комментариях под видео пользователи восхищаются невероятной бабушкой Кэт. Некоторые по-доброму завидуют бабушке, ведь также хотели бы побывать на ее месте, однако оставляют только положительные комментарии: