Плетеная обувь – самая популярная этой весной: она выглядит потрясающе

В весенне-летнем сезоне в моду возвращается плетеная обувь. После бешеной популярности балеток из сетки в моду входит новый вариант обуви, которая позволяет ногам дышать в жаркие дни.

Плетеные модели – это стильная альтернатива классическим балеткам и босоножкам, которые воплощают практичность и элегантность, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Дизайнеры определили несколько па плетеной обуви, которые стоит уже сегодня добавить в свой гардероб.

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Плетеные мюли на плоской подошве

Такая обувь является незаменимой в повседневной жизни. Это могут быть мюли на каблуке или на плоской подошве. Обувь является очень удобной и стильной и станет главным союзником стильных образов на каждый день.



Плетеная обувь врывается в моду / Фото Vogue

Плетеные босоножки

Босоножки все обожают, поэтому в летнее время советуем обратить внимание на плоские варианты или на каблуке, с открытым мысом или в стиле римской обуви. Плетеные босоножки доступны во всех возможных цветах и хорошо подходят к длинным платьям и юбкам.



Плетеная обувь врывается в моду / Фото Vogue

Балетки с ретро-эстетикой

Поклонницам женского стиля дизайнеры советуют примерить балетки, которые вдохновлены ретро-эстетикой. В этом году в моде будут яркие цвета, которые и станут главным акцентом в образе. Обувь является чрезвычайно удобной и идеальной для долгих прогулок.



Плетеная обувь врывается в моду / Фото Vogue

Плетеные слингбэки

Обувь с плетеным верхом покорила коллекции Fendi и Jacquemus. Слингбеки прекрасно подойдут к любимым джинсам, поскольку эта вещь является стильной, комфортной и универсальной.



Плетеная обувь врывается в моду / Фото Vogue

В этот список можно добавить еще другие варианты обуви, если большинство из перечисленных пар есть уже в вашем гардеробе. Недавно в нашем материале мы рассказали о 5 пар летней обуви, которые будут в тренде в этом сезоне.