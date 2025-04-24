Плетені моделі – це стильна альтернатива класичним балеткам й босоніжкам, які втілюють практичність та елегантність, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Дизайнери визначили кілька па плетеного взуття, які варто вже сьогодні додати до свого гардероба.
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Плетені мюлі на пласкій підошві
Таке взуття є незамінним в повсякденному житті. Це можуть бути мюлі на підборах або на пласкій підошві. Взуття є дуже зручним та стильним й стане головним союзником стильних образів на щодень.
Плетене взуття вривається в моду / Фото Vogue
Плетені босоніжки
Босоніжки всі обожнюють, тому в літню пору радимо звернути увагу на пласкі варіанти чи на підборах, з відкритим мисом чи в стилі римського взуття. Плетені босоніжки доступні в усіх можливих кольорах й добре пасують до довгих суконь та спідниць.
Плетене взуття вривається в моду / Фото Vogue
Балетки з ретро-естетикою
Прихильницям жіночого стилю дизайнери радять приміряти балетки, які натхненні ретроестетикою. Цього року в моді будуть яскраві кольори, які й стануть головним акцентом в образі. Взуття є надзвичайно зручним та ідеальним для довгих прогулянок.
Плетене взуття вривається в моду / Фото Vogue
Плетені слінгбеки
Взуття з плетеним верхом підкорило колекції Fendi та Jacquemus. Слінгбеки чудово підійдуть до улюблених джинсів, оскільки ця річ є стильною, комфортною та універсальною.
Плетене взуття вривається в моду / Фото Vogue
До цього списку можна додати ще інші варіанти взуття, якщо більшість з перелічених пар є вже у вашому гардеробі. Нещодавно у нашому матеріалі ми розповіли про 5 пар літнього взуття, які будуть в тренді цього сезону.