Плетені моделі – це стильна альтернатива класичним балеткам й босоніжкам, які втілюють практичність та елегантність, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Дизайнери визначили кілька па плетеного взуття, які варто вже сьогодні додати до свого гардероба.

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Плетені мюлі на пласкій підошві

Таке взуття є незамінним в повсякденному житті. Це можуть бути мюлі на підборах або на пласкій підошві. Взуття є дуже зручним та стильним й стане головним союзником стильних образів на щодень.



Плетене взуття вривається в моду / Фото Vogue

Плетені босоніжки

Босоніжки всі обожнюють, тому в літню пору радимо звернути увагу на пласкі варіанти чи на підборах, з відкритим мисом чи в стилі римського взуття. Плетені босоніжки доступні в усіх можливих кольорах й добре пасують до довгих суконь та спідниць.



Плетене взуття вривається в моду / Фото Vogue

Балетки з ретро-естетикою

Прихильницям жіночого стилю дизайнери радять приміряти балетки, які натхненні ретроестетикою. Цього року в моді будуть яскраві кольори, які й стануть головним акцентом в образі. Взуття є надзвичайно зручним та ідеальним для довгих прогулянок.



Плетене взуття вривається в моду / Фото Vogue

Плетені слінгбеки

Взуття з плетеним верхом підкорило колекції Fendi та Jacquemus. Слінгбеки чудово підійдуть до улюблених джинсів, оскільки ця річ є стильною, комфортною та універсальною.



Плетене взуття вривається в моду / Фото Vogue

До цього списку можна додати ще інші варіанти взуття, якщо більшість з перелічених пар є вже у вашому гардеробі. Нещодавно у нашому матеріалі ми розповіли про 5 пар літнього взуття, які будуть в тренді цього сезону.