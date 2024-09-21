Зачем на бюстгальтере бантик спереди: вы об этом даже не догадывались

Наверное никто из нас сильно не задумывался над тем, почему на бюстгальтерах спереди есть бантик. Всем нам казалось, что это элемент декора и не более, впрочем есть определенный ответ на этот вопрос и он довольно интересен.

С такой крошечной деталью на бюстгальтере связана довольно интересная история. Оказывается, что бантик происходит еще с тех времен, когда женщины носили корсеты, а его основу составлял отрезок китового уса, который назывался бюском.

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Шнуровку, которую дамы затягивали, завязывали спереди, чтобы потом было проще снять корсет, поэтому современный бантик на бюстгальтерах пошел еще с тех времен. А еще в то время девушки одевались на рассвете при свечах, когда было мало дневного света, поэтому с помощью бантика они определяли, какой стороной им одевать аксессуар.

В современном мире бантик – это уже дань традициям и стильный элемент декора, который является неотъемлемой частью женского бюстгальтера.



Большинство современных бюстгальтеров имеют бантик / Фото Pexels

Как правильно подобрать бюстгальтер

Правильно подобранный бюстгальтер обеспечит вам комфорт, поддержку и здоровье груди. К примеру, балконет или push-up подходят для поднятия и визуального увеличения груди. Треугольные бюстгальтеры подходят для меньшего объема груди и естественного вида. Бескаркасные бюстгальтеры обеспечивают мягкость и комфорт и прекрасно подходят для повседневной носки.

Обратите внимание на бретели, которые должны регулироваться и не врезаться в кожу. Более широкие бретели подходят для большей груди, поскольку обеспечивают лучшую поддержку. Грудь должна полностью помещаться в чашку без лишнего пространства, если же они "выпадают", тогда надо подобрать больший размер.