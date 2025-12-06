Жакет, который носили наши бабушки – снова в моде: как они выглядят
- Бархатные жакеты, популярные в 70-х, возвращаются в моду этой зимой, добавляя богемного шарма.
- Модные жакеты представлены в широкой палитре цветов, с акцентированными плечами и декоративными элементами.
Этой зимой в моду возвращаются жакеты, которые были актуальны в 70-х годах. Под натиском новых трендов они исчезли, но теперь снова стали актуальными. Настоящий триумф переживают бархатные блейзеры.
Блеск бархатных жакетов добавляет деликатного богемного шарма, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. Даже современные жакеты сохранили свою винтажную элегантность, но стали более универсальными.
Как выглядят трендовые жакеты зимы?
В моде довольно расширенная палитра цветов – от глубокого бордового до изумрудного, а еще пастельные и яркие оттенки. Жакет одинаково подходит к дневным или вечерним аутфитам.
Бархатный жакет – новый тренд / Фото Elle
Актуальными стали варианты с акцентированными плечами или приталенной линией. Такие силуэты прекрасно формируют фигуру и добавляют образу структуры. Довольно красиво смотрятся жакеты с декоративными пуговицами, стильными застежками или бантами. Такие жакеты даже самый простой образ делают продуманным и выразительным.
Бархатный жакет – новый тренд / Фото Elle
Для повседневных образов, жакет стоит сочетать с базовой футболкой и прямыми джинсами. Красиво смотрится пиджак с юбкой и высокими сапогами на каблуках.
Бархатный жакет – новый тренд / Фото Elle
Бархатный блейзер – это лучшая покупка сезона, которая точно требует вашего внимания. Особенно уместным блейзер будет на новогодние праздники.
Кроме жакетов, в моде зимние и уютные кардиганы, пишет Cosmopolitan. В этом сезоне популярны такие кардиганы: базовый трикотажный, объемный ручной вязки и удлиненный кардиган-пальто. Кардиганы легко сочетаются с разной одеждой, создавая стильные зимние образы.
Какие еще модные новинки стоит знать?
Пять стильных вариантов свитеров на зиму включают укороченный свитер, классический объемный свитер, монохромные комплекты, текстурные свитера и свитера с узором аргайл.
В моде сейчас популярные пальто: с шарфом, коричневые, из фабричного меха, с высоким воротником, в клетку, с мехом вокруг шеи и рукавов.
