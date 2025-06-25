Одна вещь, которая подойдет на все времена года: как выглядит универсальный предмет одежды

Формируя летний капсульный гардероб, советуем обратить внимание на одну вещь, которая является универсальной и подойдет для любого времени года. Этот наряд подойдет для дневного или вечернего образа и хорошо подойдет к джинсам, юбке, шортам и брюкам.

Идеальной вещью на летнее время является белая рубашка оверсайз, пишет 24 Канал со ссылкой на Woman&Home. Эта вроде бы простая вещь всегда выглядит шикарно и способна сделать образ более изысканным и собранным. Ее можно носить соло или поверх майки или топа.

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Белая рубашка – идеальная вещь на любое время года

Качественная хлопковая рубашка является легкой в носке. Она удобна и не создаст дискомфорта в жаркие дни. Ее можно одевать утром, когда прохладно. Также она подойдет как верхний слой в ветреную погоду или на вечер для дополнения образа.



Идеальная рубашка на лето / Фото Pinterest

Белая рубашка продается во многих магазинах, поэтому вы точно сможете найти вещь к своему стилю. Наряд можно стилизовать по-разному. Ее носят застегнутой, расстегнутой или завязывают концы. Рубашка хорошо сочетается с шелковым платком на шее и минималистичными украшениями. Также ее можно использовать как легкую накидку к платью.



Идеальная рубашка на лето / Фото Pinterest

Она хорошо стилизуется с различными фасонами джинсов, брюк, юбок и шорт. Что касается обуви, то для комфорта советуем выбирать кроссовки, балетки, сандалии, а для вечерних выходов можете ее сочетать с босоножками или обувью на каблуках.



Идеальная рубашка на лето / Фото Pinterest

Белый цвет не притягивает солнце, поэтому летом хлопковая рубашка позволит телу дышать, а свободный крой и не будет сковывать движений. Такой вариант наряда подойдет для тех, кто хочет стильно выглядеть даже в летнюю жару.

К слову, летом можно носить не только джинсы. В нашей статье предлагаются альтернативы джинсам, которые вам точно понравятся.