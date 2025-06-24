Жаркие дни заставляют нас отказываться от плотного денима, в пользу более легкого наряда, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Если хотите разнообразить свои образы, то предлагаем несколько стильных брюк, которые подойдут к любому верху и обуви.

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Брюки из льна

Выбирайте на лето брюки в белом цвете, которые являются определенной классикой. Для хорошей стилизации, советуем сочетать вещь с топом кроше для нежных образов.



Модные брюки на лето 2025 / Фото Pinterest

Пижамные брюки

В моде брюки в пастельных оттенках и расслабленные варианты. Сочетайте их с кроп-топом, футболкой, рубашкой или жакетом.



Трендовые брюки на лето 2025 / Фото Pinterest

Сатиновые брюки

Брюки из сатина или атласа являются достаточно комфортными на летнее время. С ними можно создать множество стильных образов. Они хорошо смотрятся с базовыми футболками, майками, рубашками и блузами.



Модные брюки на лето 2025 / Фото Pinterest

Трикотажные брюки клеш

Такие брюки создают красивый силуэт, а если одеть с ними обувь на каблуках, то они способны визуально удлинить рост.



Стильные брюки на лето 2025 / Фото Pinterest

Спортивные штаны

Этим летом в моде цветные спортивные штаны с полосками. Актуальны модели в черной, синей, красной, зеленой гамме. Выбирайте то, что вам больше всего подходит к стилю.



Модные брюки на лето 2025 / Фото Pinterest

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