Белла Хадид стала блондинкой: удивительное перевоплощение на Каннском кинофестивале

Любительница платьев, которые обнажают тело, в этом году решила все же в очередной раз поразить поклонников. Белла Хадид вместо появления в откровенном платье, сменила имидж и появилась на красной дорожке с новым цветом волос.

Американская модель прилетела на Лазурное побережье в новом образе, пишет 24 Канал. Белла Хадид решила на летнее время покрасить волосы в светлый цвет.

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Белла Хадид в новом образе в Каннах

Знаменитость поразила эффектным появлением на красной дорожке красивым цветом волос. Белла предстала перед камерами фотографов и гостями в нежном светлом оттенке, который этим летом очень популярен. Это джемовый или карамельный блонд, который не является очень резким и холодным, как другие оттенки насыщенного белого цвета.

К слову! Для придания волосам объема и густоты рекомендуются сделать несколько красивых стрижек. Какие прически делают волосы гуще читайте в нашем материале.

В первый день Каннского кинофестиваля Белла Хадид появилась в черном минималистичном платье, которое создал дизайнер Энтони Вакарелло для Saint Laurent.

Платье выглядело волшебно благодаря асимметричным бретелькам и глубокому разрезу на ноге. Красавица довершила аутфит босоножками с острым носком, которые украшали камешки. Визажисты сделали эффектный макияж, а стилисты выпрямили светлые волосы и придали элегантности благодаря красивому пробору.

Особое внимание в образе Беллы Хадид привлекали серьги от бренда Chopard с бриллиантами и огромными изумрудами.



Белла Хадид на Каннском кинофестивале / Фото Getty Images

Добавим, что знаменитый Каннский кинофестиваль открылся 13 мая. В этом году организаторы изменили правила дресс-кода и запретили обнажение на фестивале. Именно Белла Хадид любила поражать красную дорожку прозрачными платьями и нарядами с глубокими вырезами в зоне декольте.